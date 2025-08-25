Što se događa u trenutku smrti? 'Mnogi vide preminule voljene osobe, a ovako to izgleda'

Doula smrti (tzv. Soul Midwife) Felicity Warner, otkrila je fascinantne uvide u ono što se događa u trenutku smrti. Warner, koja već 25 godina radi kao doula smrti, u svojoj najnovijoj knjizi opisuje što se događa kad umiremo, kako fizički, tako i duhovno.

Prema njezinim riječima, mnogi ljudi pred kraj života doživljavaju posjete voljenih osoba koje su već preminule. Ta iskustva im, kaže, pružaju veliki osjećaj utjehe.

"Pred sam kraj, mnogi ljudi vide voljene osobe koje su preminule. Bila sam u sobama gdje su ljudi na samrti s radošću dočekivali svoje pretke i čak s njima vodili duge razgovore", rekla je. "Bez obzira vjerujete li da su ti susreti stvari ili halucinacije, iz mog iskustva, oni donose veliko olakšanje onima koji umiru."

Zadnje što izgube je sluh

Dodala je kako kada joj netko tko umire kaže da se nada da će mu u tim trenucima pomoći određeni preci, recimo roditelji ili bake i djedovi, ona ih pozove po imenu u prostor i uz krevet.

"Pored kreveta stavim neki simbol koji ih predstavlja, to može biti fotografija ili komad nakita koji im je pripadao, i zamolim ih za pomoć, ljubav i vodstvo, u znak zahvalnosti", objasnila je.

Warner u knjizi također navodi kako je sluh posljednje osjetilo koje ljudi izgube, što znači da čak i ako netko djeluje kao da spava ili je u nesvijesti, vjerojatno vas i dalje može čuti.

Foto: Shutterstock

"Uvijek govorite blago i s ljubavlju, recite im što radite i tko dolazi. Ako morate izaći iz sobe, objasnite im da odlazite i zašto", rekla je za Daily Mail.

Što rade doule smrti?

U Ujedinjenom Kraljevstvu djeluje više od 1.000 obučenih doula smrti. Mnoge od njih rade rame uz rame s liječnicima i medicinskim sestrama u sustavu javnog zdravstva, koji svake godine troši čak petinu svog proračuna na palijativnu skrb.

Jedan od ključnih zadataka doula smrti je umiriti pacijente tijekom liječenja, ublažiti strah i traumu, te stvoriti mirno i sigurno okruženje, piše Express.

"Doule smrti često koriste kvadrate od svile u raznim bojama koje polažu na tijelo kako bi stvorile osjećaj smirenosti i sigurnosti. Također možete donijeti jastuke ili prekrivače u određenim bojama koje želite koristiti", dodala je Warner.

Značenje boja koje koriste:

Crvena potiče adrenalin i koristi se za osnaživanje, pozitivnost i fokus u ranoj fazi bolesti.

Narančasta potiče apetit i djeluje prijateljski i toplo.

Žuta je vesela i društvena boja, korisna protiv depresije.

Zelena simbolizira ravnotežu i sklad, pomaže pri opuštanju i povezivanju s prirodom.

Plava djeluje smirujuće i stabilizirajuće, a dokazano snižava krvni tlak i broj otkucaja srca.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: 'Nema potrebe za strahom': Cijepljenje ide sporo, ali bolest je pod kontrolom