Svoju kuću osigurala je sa svih strana kao tvrđavu: 'Vidjela sam najgore od čovječanstva'

Rad na mjestima zločina otkriva najmračnije aspekte ljudske prirode, a iskustva koja istražitelji stječu često ostavljaju neizbrisiv trag na njihovom pogledu na svijet. Amy Santoro, stručnjakinja za forenziku s gotovo dvadeset godina iskustva, svjedočila je situacijama koje većina ljudi ne bi mogla niti zamisliti.

Tijekom karijere radila je na više od tisuću istraga, uključujući teške provale, nasilne incidente i slučajeve koji otkrivaju ljudsku okrutnost u najekstremnijim oblicima. Iako bi neki mogli pomisliti da je 39-godišnjakinja postala otporna na šokove koje posao donosi, Santoro priznaje da određeni prizori i dalje ostaju u njezinom sjećanju.

Foto: Instagram/santoro_forensics

Kako bi se osjećala sigurno u vlastitom domu, Santoro je poduzela opsežne sigurnosne mjere. Svoj dom opisuje kao gotovo neprobojnu tvrđavu: ojačala je vrata, postavila produžene brave, sigurnosne šine na prozorima te ugradila alarmne sustave na sve ulazne točke, piše New York Post.

"S iskustvom sam naučila koliko je lako provalnicima ući u tuđe kuće. Zato nisam prepuštala ništa slučaju i dodatno sam ojačala sve ulazne točke", objasnila je..

Privatnost je također ključni element njezine sigurnosti. Santoro uvijek drži spuštene rolete navečer i zaključava prozore u prizemlju.

"Vidjela sam slučajeve u kojima su voajeri mogli zaviriti u domove jer zavjese nisu bile navučene. Zato ja pazim na svaku sitnicu koja bi mogla ugroziti moju privatnost", rekla je.

Foto: Instagram/santoro_forensics

Iako bi netko njezinu opreznost mogao protumačiti kao paranoju, Santoro tvrdi da je to prije rezultat iskustva nego straha.

"Svaki put kad pomislim da sam vidjela najgore što čovjek može učiniti, dogodi se nešto što je još gore. To su stvari o kojima većina ljudi ne želi razmišljati, ali naučila sam živjeti s tim", ispričala je.

Unatoč svim užasima koje je vidjela, Santoro i dalje vjeruje u dobrotu ljudi.

"U svakoj teškoj situaciji postoje oni koji su spremni pomoći, koji se istinski zalažu za druge. Vidjela sam kako se zajednice ujedinjuju i kako se obitelji međusobno podržavaju. Sveukupno, mislim da su ljudi u osnovi dobri", zaključila je.

