Medeni mjesec iz pakla: Stres zbog otkazanog krstarenja izazvao joj je paralizu lica

Lice novopečene mladenke ukočilo se od stresa nakon što je njezino krstarenje iz snova na koje je trebala otići sa suprugom u sklopu medenog mjeseca otkazano u zadnji trenutak.

Gail Morgan (50) doživjela je napad Bellove paralize, koji joj je paralizirao mišiće lica, nakon što je krstarenje vrijedno gotovo 7000 eura odgođeno netom prije ukrcaja, a potom je u potpunosti otkazano.

Morgan i njezin suprug Pepe Davies (53) iz Walesa otputovali su u Miami nakon glamuroznog vjenčanja te im je tamo rečeno da je brod imao "tehnički kvar".

Supružnici su rekli da se tvrtka Celebrity Cruises ponijela "odvratno" te da su kao naknadu dobili tek trećinu vrijednosti i to u obliku vaučera.

"Bila sam neutješna. Stalno sam plakala. Srce mi je bilo slomljeno zbog gubitka medenog mjeseca i mog 50. rođendana - putovanja kojem smo se godinama radovali. I još uvijek niti riječi od Celebrity Cruisesa", rekla je Gail za The Sun.

"Nedavno sam završila magisterij iz socijalne skrbi, i krstarenje je također trebalo biti proslava tog uspjeha. Ali već sljedećeg dana, mišići s desne strane mog lica ukočili su se. Od tada mi je lice ukočeno", dodala je.

Foto: Shutterstock

'Trebale su nam tri godine štednje za ovo'

Po povratku u Veliku Britaniju, liječnička procjena potvrdila je da su "emocionalna trauma i psihološki stres" bili "izravni čimbenici koji su doprinijeli nastanku Bellove paralize".

Krstarenje je trebalo krenuti iz luke u Miamiju 20. srpnja. Prvo je bilo odgođeno za jedan dan, a zatim potpuno otkazano zbog "tehničkog kvara" koji je utjecao na brzinu broda.

"Mi smo radnička klasa iz malog sela u Walesu. Trebale su nam tri godine štednje za ovo, odricali smo se godišnjih odmora i malih životnih užitaka. Ovo je trebao biti važan trenutak", rekla je Gail. "Ovo je trebala biti prekretnica. Celebrity Cruises nas nije čak ni obavijestio o prvom odgađanju, a ni o konačnom otkazivanju. Obavijestili su nas nepoznati ljudi koji su slučajno čuli naše razgovore."

Morgan i Davies dobili su kreditne vaučere, oboje u ukupnom iznosu od 2985 eura.

"To jednostavno nije dovoljno. Prvo, ne možete koristiti oba vaučera zajedno. Dopušten je samo jedan vaučer po krstarenju. Također, vaučeri se ne mogu koristiti za posebne ponude, što prisiljava ljude poput nas, iz radničke klase, da plaćaju skuplja krstarenja. Uz to, rekli su da ne mogu nadoknaditi ostale troškove, poput prijevoza taksijem do hotela", otkrila je Gail.

"Mi nismo tražili ništa od ovoga, a način na koji su nas tretirali je odvratan", rekla je za The Sun.

"Celebrity Cruises je u izravnom kontaktu s gošćom i njezinim putničkim agentom oko ovog slučaja", izjavio je glasnogovornik Celebrity Cruisesa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavnica zaštitara: Na simci se ne vidi sve, nisu pretukli slovenske turiste