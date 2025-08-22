Kopala po prištiću, pa joj se paraliziralo lice: 'Istiskivanje u Trokutu smrti je opasno'

Može biti primamljivo istisnuti neki dosadni prištić na licu. No, prema riječima stručnjaka, to je loša navika koja može učiniti više od pukog ožiljka. U rijetkim slučajevima, može čak ostaviti lice paraliziranim ili se možete boriti s teškom infekcijom, upozoravaju dermatolozi.

Zbog toga dolazi zbog istiskivanja prištića na području lica poznatog kao "Trokut smrti", koji se nalazi preko dijelova očiju, nosa, kutova usta i gornje usne. Krvne žile u ovoj zoni odvode se natrag u glavu i izravno se povezuju s mozgom. Kada se to područje inficira, to može dovesti do gubitka vida, trajne paralize ili čak, teoretski, smrti.

Amerikanka Lish Marie bila je hospitalizirana i pretrpjela je paralizu lica nakon što je pokušala noktima iskopati prištić odmah ispod lijeve nosnice. Ona je na svom Tik Toku ispričala kako joj je u roku od nekoliko sati lijeva strana lica toliko natekla da ju je boljelo kad god se pokušala nasmiješiti, a jedan kut usana podigao se u grimasu.

Nakon otprilike četiri sata, majka troje djece otišla je na hitnu, gdje su joj liječnici odmah propisali četiri lijeka, uključujući antibiotike i steroide, za liječenje infekcija koje su navodno ušle u krvotok kroz prištić.

Istiskivanje prištića u Trokutu smrti je opasno

"Mislim da sam svoju infekciju otkrila izuzetno brzo, unutar nekoliko sati, tako da uzimam hrpu lijekova", rekla je Lish.

Njen osmijeh bio je iskrivljen otprilike 24 sata, ali se oporavila nakon tri dana.

Američka dermatologinja dr. Vishakha Dhorde rekla je za New York Post da je istiskivanje prištića u Trokutu smrti opasno jer "u tom području nema mehanizma koji bi spriječio retrogradni protok krvi".

"Ako bakterije iz zaražene bubuljice uđu u ove vene, mogu doći do mozga i uzrokovati teške infekcije poput septičke tromboze kavernoznog sinusa, što potencijalno može dovesti do gubitka vida, moždanog udara, paralize ili čak smrti", dodala je.

Dermatolog dr. Ajay Rana također je rekao: "Zbog ovog anatomskog puta, infekcija u ovoj zoni može se, u rijetkim slučajevima, proširiti s lica na mozak bez zaštitnog filtriranja drugih dijelova krvožilnog sustava".

Zašto nastaju prištići i akne?

Prištić je čest problem koji nastaje zbog viška sebuma i mrtvih stanica kože koji ostaju zarobljeni u porama kože. Stiskanje može rezultirati potiskivanjem tog sadržaja u okolnu kožu, što pogoršava problem.

Također može dovesti do infekcije i privremenog potamnjenja kože na tom području. Osim toga, upala može postati toliko jaka da ostaju ožiljci kada se prištić konačno smiri.

Akne su jedan od najčešćih upalnih stanja kože kod adolescenata. Više od 80 posto tinejdžera bori se s njima. Akne se mogu pojaviti i kasnije u životu iz više razloga.

Istraživanja su pokazala da prehrana može igrati ulogu u prevenciji akni. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje šećera i fokusiranje na zdravu, uravnoteženu prehranu s velikim količinama orašastih plodova, mahunarki, ribe, crvenog mesa, voća i povrća.

Neke studije, također, sugeriraju da postoji veći rizik od akni kod česte konzumacije mlijeka, ali potrebna su dodatna istraživanja prije nego što se mogu dati preporuke za prehranu. Zbog toga stručnjaci preporučuju vođenje dnevnika kako bi se vidjelo pogoršava li neka hrana akne te je u tom slučaju treba izbjegavati, piše Daily Mail.

