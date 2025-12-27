Razoran potres od 7 stupnjeva pogodio zemlju na granici dvije tektonske ploče

Snažan potres magnitude 7,0 pogodio je sjeveroistočnu obalu Tajvana kasno u subotu, priopćila je otočna meteorološka uprava, piše India Today.

Epicentar se nalazio oko 32 km od grada Yilana, a potres se dogodio na dubini od 73 km. Snažna podrhtavanja osjetila su se u glavnom gradu Taipeiju, gdje su se zgrade ljuljale nakon potresa. Nacionalna agencija za vatrogastvo izjavila je da su u tijeku procjene kako bi se utvrdila eventualna šteta ili žrtve. Nema neposrednih izvješća o većim razaranjima.

Tajvan se nalazi na granici dviju tektonskih ploča i vrlo je sklon potresima. U posljednjim desetljećima veliki potresi uzrokovali su značajne gubitke života, uključujući onaj na jugu Tajvana 2016. godine u kojem je poginulo više od 100 ljudi, te potres magnitude 7,3 stupnja 1999. godine u kojem je poginulo više od 2000 ljudi.

'Gledao sam zgradu kako se potpuno trese'

Prema EMSC-u, potres je bio jačine 6,6 stupnja.

Razorni potres jačine 6,6 stupnja pogodio je u subotu u 23.05 sati po lokalnom vremenu Tajvan.

"To je bio pravi šok. Nikada to prije nismo iskusili. Ništa se nije slomilo, ali bio je jak u dugačak", napisao je jedan.

"Bio sam na 9. katu hotela. Stvari su se ljuljale i popadale", piše drugi,

"Jak potres. Bio sam na 20 katu hotela", našlo se među brojnim komentarima.

"Vrlo jak",

"Ogroman potres",

"Bio sam vani i jako osjetio. Gledao sam zgradu kako se potpuno trese"...

