Razoran potres od 7 stupnjeva pogodio zemlju na granici dvije tektonske ploče
Epicentar se nalazio oko 32 km od grada Yilana, a potres se dogodio na dubini od 73 km
Snažan potres magnitude 7,0 pogodio je sjeveroistočnu obalu Tajvana kasno u subotu, priopćila je otočna meteorološka uprava, piše India Today.
Epicentar se nalazio oko 32 km od grada Yilana, a potres se dogodio na dubini od 73 km. Snažna podrhtavanja osjetila su se u glavnom gradu Taipeiju, gdje su se zgrade ljuljale nakon potresa. Nacionalna agencija za vatrogastvo izjavila je da su u tijeku procjene kako bi se utvrdila eventualna šteta ili žrtve. Nema neposrednih izvješća o većim razaranjima.
Tajvan se nalazi na granici dviju tektonskih ploča i vrlo je sklon potresima. U posljednjim desetljećima veliki potresi uzrokovali su značajne gubitke života, uključujući onaj na jugu Tajvana 2016. godine u kojem je poginulo više od 100 ljudi, te potres magnitude 7,3 stupnja 1999. godine u kojem je poginulo više od 2000 ljudi.
'Gledao sam zgradu kako se potpuno trese'
Prema EMSC-u, potres je bio jačine 6,6 stupnja.
Razorni potres jačine 6,6 stupnja pogodio je u subotu u 23.05 sati po lokalnom vremenu Tajvan.
"To je bio pravi šok. Nikada to prije nismo iskusili. Ništa se nije slomilo, ali bio je jak u dugačak", napisao je jedan.
"Bio sam na 9. katu hotela. Stvari su se ljuljale i popadale", piše drugi,
"Jak potres. Bio sam na 20 katu hotela", našlo se među brojnim komentarima.
"Vrlo jak",
"Ogroman potres",
"Bio sam vani i jako osjetio. Gledao sam zgradu kako se potpuno trese"...
