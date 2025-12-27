Gvardiol povukao čarobni potez i gurnuo City prema pobjedi u dramatičnoj završnici

Manchester City slavio je na gostovanju kod Nottingham Foresta s 2-1, te se barem privremeno popeo na vrh ljestvice Premier lige. Važnu ulogu u subotnjoj pobjedi imao je hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol, koji je upisao asistenciju za odlučujući pogodak. "Građani" su poveli početkom drugoga dijela preko nizozemskog veznjaka Tijjanija Reijndersa u 48. minuti, ali nisu imali puno vremena za slavlje jer je Omari Hutchinson u 54. minuti poravnao rezultat.

Odluka pala u 83.

Egal na semaforu stajao sve do 83. minute kad je pala odluka. Lopta je bila ubačena iz kornera i došla Gvardiolu na glavu.

Gvardiol je majstorski spustio loptu glavom u kazneni prostor, a Cherki atraktivnim poluvolejem donio Cityju sva tri boda. Baš u trenutku kada se menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola pribojavao da se vaga u borbi za naslov preokreće protiv njega, Manchester City je pronašao rješenje.

Pobjeda kakva jednoj momčadi daje dodatno samopouzdanje, a suparnicima crpi vjeru. Čak i kada Erling Haaland nije raspoložen, Guardiola ima druge igrače koji mogu odgovoriti izazovu.b Kako mjeseci prolaze, Rayan Cherki postaje sve važniji dio Cityjeva arsenala.

A kasni pogodak Francuza kroz gužvu u kaznenom prostoru, kojim je donio sva tri boda na City Groundu, mogao bi se pokazati kao jedan od ključnih trenutaka cijele sezone.

"Istina, još nismo ni na polovici prvenstva. No, iako se naslovi osvajaju u svibanjskom suncu, pravi se posao odrađuje po vjetru i kiši, pobjede se grade na karakteru i odlučnosti usred tmurne zime", piše The Sun.

City u nizu od 6 pobjeda

"Hladno poslijepodne uz vrtložne pljuskove pokraj Trenta bilo je upravo onakav test koji definira momčad. Pod stalnim pritiskom odlučnog Foresta, uz domaću publiku odlučnu pogurati svoje igrače do rezultata u čast uspomene na Johna Robertsona, činilo se da će Guardiolino strpljenje uskoro popustiti. Prvijenac Omarija Hutchinsona za Forest, šest minuta nakon što je Tijjani Reijnders doveo goste u vodstvo, djelovao je kao pogodak koji će donijeti remi momčadi Seana Dychea – ishod koji su vjerojatno i zaslužili nakon što su Haalanda držali potpuno tihim tijekom cijele utakmice. No sedam minuta prije kraja, Cherki – koji je i asistirao za prvi gol – postao je junak, snažno poslavši odbijenu loptu Joska Gvardiola kroz nesretnog Morgana Gibbs-Whitea i pored Johna Victora u vratima Foresta", navodi u pisanju autor Martin Lipton.

Reakcija nakon posljednjeg sučeva zvižduka – Guardiole, njegovih igrača i Cityjevih navijača – rekla je sve. Zagrljaji posvuda po terenu prije nego što su se gosti postrojili pred svoje putujuće navijače. Ovo im nije nepoznat teritorij. Provjereni pobjednici koji znaju da je prvi dio sezone tu kako bi se osiguralo dobro polazište za završni sprint.

City je sada na šest uzastopnih pobjeda u Premier ligi, Rodri se vratio na klupu, a mogući dolazak Antoinea Semenya iz Bournemoutha dodatno bi pojačao konkurenciju. Guardiola je znao koliko je bilo teško, koliko je snage ova pobjeda zahtijevala.

Dok je City Ground prije početka susreta zajednički odao počast Robertsonu, na terenu se gledala prava “Sean Dyche” predstava.

Manje estetike, više snage i rovovske borbe

Manje estetike, više snage i rovovske borbe, uz agresivan presing u sredini terena koji je predvodio Elliot Anderson, Forest je igrao s velikom defenzivnom disciplinom.

Punih 48 minuta to je funkcioniralo. Guardiolina momčad nije uspijevala stvoriti ni privid ozbiljne prilike, jer bi uvijek neka noga, glava ili tijelo igrača Foresta blokirali završni pas ili udarac.

Uz to, domaćini su imali i kvalitetu prema naprijed, a trebali su povesti već u prvih sedam minuta. Callum Hudson-Odoi izborio je prostor za ubačaj s lijeve strane, Gibbs-White se neprimjetno ubacio iza statičnog Gvardiola na šest metara, ali nije uspio zahvatiti loptu koja je prošla pored njega.

Dok je kružio rubom tehničkog prostora, Guardiola je djelovao zbunjeno, pognute glave.

Takav govor tijela dijelili su i Forestovi igrači. Igor Jesus bio je stalna prijetnja, istovremeno zauzimajući Cityjevu obranu i provocirajući nedisciplinu, što je dovelo do toga da se Ruben Dias zbog prigovora zaradio žuti karton.

Cityju su stvorili nelagodu, neuobičajenu nesigurnost, a Haaland je bio toliko izoliran da je u prvom poluvremenu imao tek ŠEST dodira s loptom.

Forest izjednačio

Dias je na početku drugog dijela imao sreće što nije dobio drugi žuti karton kada je zakasnio i zahvatio pete Igora Jesusa. Sudac Rob Jones dosudio je prekršaj, ali nije posegnuo za kartonom, na veliko nevjerovanje domaćih.

Nekoliko sekundi kasnije lopta je završila u mreži Foresta. Reijnders je savršeno tempirao utrčavanje na Cherkijevu kosu loptu i mirno svladao Victora.

Bio je to prvi Cityjev udarac u okvir vrata. Maksimalna učinkovitost.

Victor je morao biti oprezan kako bi spriječio Cherkija da gotovo odmah udvostruči prednost, jer su se prostori koje je Forest dotad tako dobro zatvarao iznenada počeli otvarati pred domaćim vratarom.

Ipak, Forest je bio taj koji je izjednačio, a Gibbs-White se iskupio za raniji promašaj.

Engleski reprezentativac povukao je loptu iz vlastite polovice, razmijenio dodavanja s Hudsonom-Odoijem, a zatim uočio utrčavanje Igora Jesusa kroz lijevi unutarnji kanal.

Uslijedilo je povratno dodavanje i Hutchinson je iz prve, polu-volejom, pogodio pored izloženog Gianluigija Donnarumme za svoj prvi premierligaški gol u dresu Foresta.

City bod više od Arsenala

Forest je ponovno povjerovao. Nikolo Savona trebao ih je dovesti u vodstvo kada je prvi reagirao nakon što je Donnarumma jedva odbio udarac Neca Williamsa, no bek je prebacio vrata. Guardiola je bio izvan sebe, mašući rukama prema nebu.

Haaland je neprecizno reagirao u jednoj teškoj poluprilici, prije nego što je lijepa kombinacija Cityja omogućila Philu Fodenu da se provuče pokraj Milenkovića, ali njegov udarac zaustavio je Victor.

Domaći vratar burno je proslavio obranu, no gesta koja je na kraju bila najvažnija došla je od Cherkija.

Momčad Pepa Guardiole sada ima bod više od Arsenala, koji kasnije u subotu na svom terenu dočekuje Brighton. Nottingham Forest ostao je na 17. mjestu ljestvice.

