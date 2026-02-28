Barcelona na krilima čudesnog Yamala izdominirala u derbiju i pobjegla Realu

U derbi utakmici 26. kola španjolske La Lige nogometaši Barcelone svladali su pred svojim navijačima Villarreal s 4-1.

Barcelona je time učvrstila svoje prvo mjesto na ljestvici. Ima četiri boda više od Real Madrida, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Trećeplasirani Villarreal ima četrnaest bodova manje od subotnjeg suparnika.

Apsolutni junak Barcelonine pobjede bio je Lamine Yamal koji je postigao tri domaća pogotka. Nerijetko je sam u čvor vezivao obrambene igrače i pogađao suparničku mrežu, a nakon njegovih bravura u 28. i 37. minuti Barcelona je povela 2-0.

Početkom drugog dijela, u 49. minuti, Gueye je smanjio na 1-2 i nakon toga su gosti opasno prijetili izjednačenjem. Dvije sjajne šanse propustio je Villarreal za 2-2, a onda su gosti kažnjeni kada je Lamine Yamal u 69. minuti ponovno sve sam napravio i zabio za 3-1. Sve je zaključeno kada je Lewandowski u 92. bio strijelac za konačnih 4-1.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga