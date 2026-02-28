Požar kod luksuznog hotela nakon iranskog raketnog napada: Najmanje četvero ozlijeđenih

'OSTANITE MIRNI' /

U Dubaiju je izbio požar u blizini ulaza u luksuzni hotel Fairmont The Palm, a prema dostupnim informacijama izazvale su ga krhotine koje su pale s neba tijekom iranskog raketnog napada. Na društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vide vatra i gust dim, a njihovu autentičnost potvrdio je Sky News.

Ured za medije u Dubai potvrdio je da su hitne službe intervenirale zbog "incidenta" u zgradi na području Palm Jumeirah. Priopćeno je kako su četiri osobe ozlijeđene te su prevezene u medicinske ustanove. Dodali su i da je požar stavljen pod kontrolu uz poruku: "Pozivamo javnost da ostane mirna".

Prema podacima s internetskih stranica agencije TUI, riječ je o luksuznom hotelu koji gostima nudi vrhunske restorane, nagrađivani spa centar i bazene s pogledom na grad.

Iranski državni mediji javljaju da je pokrenut napad na Dubai. Ministarstvo obrane Ujedinjeni Arapski Emirati priopćilo je kako je presrelo novi val iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Nije objavljeno što je bio cilj napada, no u Emiratima su stacionirane američke vojne snage, prenosi Reuters.

Više o situaciji na Bliskom istoku pročitajte OVDJE.