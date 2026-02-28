Širi se jeziva snimka: Ljudi panično bježe od iranskih projektila u Katru

Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska, a Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev". Izraelci, pak, svoju operaciju zovu "Lavlja rika".

Također iranske snage izvele su napad na američke baze u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu. Kako navodi iranska novinska agencija Fars mete su bile zračna baza Al Udeid u Kataru, zračna baza Al Salem u Kuvajtu, zračna baza Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i američka pomorska flota u Bahreinu.

Neposredno prije toga bahreinska državna agencija BNA objavila je da je centar Pete flote američke mornarice "bio izložen raketnom napadu".

Društvenim mrežama širi se snimka trenutka u kojem projektil pada u blizini skupine ljudi na ulici u Kataru.

