Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga

čeka nas spektakl /

"Fran Luka Đurić je valjda najluđi na ovom fight cardu. I ove mečeve koje je gubio, oni su njemu govorili, primjerice, taj i taj je dobar parteraš, pazi, a on je upravo onda htio u parter s takvim borcima. On dolazi iz zagrebačke Dubrave, prošao je tu jednu uličnu školu. Ne kažem da je išta loše radio, ali jednostavno ti kad odrastaš među toliko opasnih karaktera, oko sebe, izgradiš sam svoj karakter. On ga je izgradio na jedan vrlo vrlo snažan način. Ti dečki nisu kukavice. On nikad nije bio kukavica i ne boji se nijednog izazova, vjerojatno nikad neće ni biti kukavica, ali dobro bi mu ponekad došlo nekad povući kočnicu. Jer, on misli da ako se boji, da je izgubio. Ne, strah uopće nije loša stvar. Ne mora se on niti bojati, nego u taktičnom smislu mislim da, ako nemaš straha, onda je vrlo bitno imati dobru taktiku. On nije bio toliko taktičan kad je bio mlađi jer nema straha, ali sad radi s trenerima već godinama koji su na vrlo visokoj razini. Sve je bolji i bolji, a još je jako mlad", rekao je Sep, dodavši kako je Đurić s godinama postao taktički zreliji i pametniji, što ga čini još opasnijim", govori Hrvoje Sep.

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.