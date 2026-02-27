Afganistan započeo, Pakistan uzvratio: Tko ne želi riješiti sukob mirnim putem?

'OTVORENI RAT' /

Pakistan je noćas izveo zračne napade na najveće afganistanske gradove. Talibanski vojni položaji, sjedišta i skladišta streljiva u više sektora duž granice pogođeni su nakon što je Afganistan ranije pokrenuo napad na pakistanske granične snage.

Obje strane izvijestile su o velikim gubicima u borbama, za koje je pakistanski ministar obrane rekao da predstavljaju "otvoreni rat". Epilog je to graničnih sukoba dvaju islamskih susjeda koji traju mjesecima.

"Kao što smo već prije istaknuli, Islamski Emirat Afganistan težio je mirnom rješenju. Više smo puta razgovarali s pakistanskom stranom, u više navrata sjedili za istim stolom i raspravljali o problemima. Nažalost, Pakistan do sada nije pokazao spremnost da se ta pitanja riješe dijalogom i mirnim putem", rekao je Zabihullah Mujahid, glasnogovornik talibana.