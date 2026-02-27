Protivnik mu je pao vagu za više od pet kilograma: Evo kako je Ančić reagirao

STRAŠNO... /

"Moj protivnik se zalio hladnom vodom, a ja se mučim... On misli da će me pobijediti na svježinu, ali sutra će na***ati. Ja ovo radim zbog sebe. I da je 50 kilograma teži, nema veze. Borba je najdraži dio svega. Samo želim raditi meč", rekao je Marko Ančić i tako komentirao protivnika koji je pao na vagi više od pet kilograma.

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.