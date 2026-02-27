Besek dao svoj sud o turbulencijama u Osijeku: 'Ja sam bio u toj situaciji davno i nije to lako'

VRUĆA TEMA /

Nogometni klub Osijek u velikoj je krizi. U subotu od 15 sati zadnja momčad hrvatske lige na Opus Areni igra važnu utakmicu protiv Vukovara s novim trenerom na klupi Tomislavom Radotićem, koji je početkom ovog tjedna naslijedio Željka Sopića. Vukovar bježi Osijeku na tablici HNL-a za tri boda i Osijek ne smije izgubiti ako želi zadržati priključak za Vukovarom. Nogometni trener Dražen Besek gostovao je u podcastu Net.hr-a i uz ostalo najavio ključnu utakmicu Osijeka.

"Dobra odluka je traženje unutarnjeg riješenja za Osijek. Znači, unutarnje riješenje, stavili su čovjeka koji poznaje situaciju, koji zna što se događalo. E sad, njegova, to će biti njegova najteža odluka je izabrati one najbolje, koje on smatra da mogu sprovesti rezultat. Ako on to uspije, onda ovo sve što je bilo pada u vodu, sve. To se može zaboraviti. Ja sam bio u toj situaciji davno i nije to lako, to je jako teško napraviti, ali mora vjerovati u sebe", rekao je Besek.