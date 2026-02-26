FREEMAIL
SKUPA PLJUVAČKA /

U Hajduku se hvataju za glavu: Čak dva derbija moraju igrati bez Sigura

Tri utakmice suspenzije za pljuvanje suparnika dobio je Hajdukov Kanađanin - Niko Sigur. Zbog toga će propustiti čak dva derbija u vjerojatno ključnom trenutku sezone. Sigur je tijekom nedjeljnog Jadranskog derbija Hajduka i Rijeke na Poljudu pljunuo gostujućeg stopera Josipa Radeljića zbog čega mu je sudac pokazao izravan crveni karton i put u svlačionicu. Disciplinska komisija HNS-a sada je odredila tri utakmice suspenzije zbog čega Sigura neće biti već ovog vikenda na gostovanju u Varaždinu, a potom u derbiju 1/4 finala Kupa protiv Rijeke, te u najvećem derbiju hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama koji se 8. ožujka igra na Poljudu. 

 

