Hrvoje Sep oduševio u 'Maksanovom korneru' fascinantnom analizom FNC 28

UOČI SPEKTAKLA /

U najnovijem izdanju podcasta "Maksanov korner" na portalu Net.hr Hrvoje Sep nudi iscrpnu i fascinantnu analizu nadolazećeg FNC 28 spektakla u Slavonskom Brodu. Ova borilačka priredba rasprodana je danima unaprijed, što svjedoči o ludilu i nevjerojatnom zanimanju koji vlada za FNC-om. Sep je secirao ključne borbe, progovorio o psihologiji boraca te otkrio tko su po njemu favoriti, a gdje bi se mogla dogoditi najveća iznenađenja.