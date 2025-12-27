Majka dječaka koji je na noge digao istočnu Hrvatsku: 'Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku'

Istočna Hrvatska digla se na noge u petak popodne nakon što su HGSS-ovci poslali apel za pomoć u pronalasku dječaka Marka (11) koji je odlutao od obitelji kraj vidikovca Trojnaš kod mjesta Draž. U akciju su se odmah uključili brojni mještani, lovci, dobrovoljna vatrogasna društva i ostali građani koji su u grupama pretraživali teren.

Četiri sata trajala je agonija obitelji, ali srećom, dječak je pronađen živ i zdrav.

“Obavještavamo Vas da je 11-godišnji dječak za koji su tragale sve potražne službe pronađen neozlijeđen u 21.15 sati”, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

Majka je jučer objasnila da se Marko prestrašio psa, odlutao pa zaspao.

Nenad Periškić iz Šumarine prvi je koji je pronašao dječaka, piše SiB.

“Kolega Alen Tubić i ja smo ga pronašli. Vikali smo i odjednom smo čuli 'Tu sam'. Bio je zavučen u gustišu i ja sam probijao put i držao ga za ruku, dok ga je Alen pratio”, rekao je Nenad koji je inače lovac i jedan od brojnih koji su se volonterski uključili u potragu.

'Od srca vam hvala svima'

Dječaka su pronašli 500-injak metara od samog vidikovca Trojnaš, a o ovom događaju u pitomom baranjskom mjestu još će se dugo pričati.

"Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači”, obavila je jučer majka Ivana Majić na Facebooku.

Danas, kada su se slegnuli dojmovi, Markova majka poslala je još jednom zahvalu svima.

"Marko je dobro, i to je za nas najvažnija vijest. Kao roditelji, želimo zahvaliti svim službama i svima koji su se uključili u potragu. HGSS i policija OBŽ su reagirali iznimno brzo i profesionalno. Posebna utjeha nam je bila vidjeti toliki broj ljudi koji nisu odustajali ni trenutka. Dok su službe na teren izvele svu dostupnu tehnologiju, ali i pseće prijatelje, ljudi su hodali rame uz rame, u razmacima od svega nekoliko metara.

Prema onome što nam je Marko ispričao, bježeći od psa skrenuo je s puta, sakrio se, bilo mu je hladno, ali je svejedno zaspao. Nikada nećemo zaboraviti trenutak kada smo saznali da je živ i zdrav. Nakon ovakvog iskustva teško da ćemo se ikada u potpunosti opustiti ili ga ne nadgledati.

Zahvaljujemo HGSS-u, policiji, vatrogascima, lovcima, šumarima, civilnoj zaštiti, volonterima, kolegama, susjedima, prijateljima i svim dobrim ljudima koji su došli pomoći.

Na kraju, zahvalni smo Bogu i ljudima, jer u trenucima kada smo se bojali najgoreg, da je upao u bunar, upravo su podrška, vjera, upornost i dobrota održali svjetlo nade", rekla je majka.