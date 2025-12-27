Nikola Vlašić je nezaustavljiv: Zabija golove kao na pokretnoj traci

Nikola Vlašić, hrvatski nogometni reprezentativac, nastavlja briljirati u dresu Torina. Niksi je ponovno upisao ime među strijelce u susretu 17. kola Serie A protiv Cagliarija u subotu na domaćem terenu, potvrdivši odličnu formu u kojoj se trenutačno nalazi.

Pogodak je postigao u 27. minuti nakon duže akcije domaće momčadi. Prvi je zaprijetio Simeone, no njegov udarac obranio je vratar Caprile. Lopta se potom odbila do Gineitisa koji je proslijedio Adamsu, a ovaj je nesebično uposlio Vlašića. Hrvatski veznjak mirno je pospremio loptu u praznu mrežu i donio Torinu vodstvo.

Impresivan niz pogodaka

Vlašiću je to bio šesti prvenstveni pogodak ove sezone, a zabijao je u čak četiri uzastopna kola. Kada se pribroje i nastupi u reprezentativnom dresu, hrvatski veznjak je u sjajnoj seriji – u posljednjih osam utakmica postigao je sedam golova.

Ipak, prednost Torina nije potrajala do kraja poluvremena. Cagliari je u 45. minuti stigao do izjednačenja pogotkom Pratija, pa se na odmor otišlo s rezultatom 1-1. U trenutku pisanja ovog teksta, rezultat utakmice Torino - Cagliari je 1-1.

