FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIKSI JE ČUDO /

Nikola Vlašić je nezaustavljiv: Zabija golove kao na pokretnoj traci

Nikola Vlašić je nezaustavljiv: Zabija golove kao na pokretnoj traci
×
Foto: Sportinfoto/defodi Images/profimedia

Nikola Vlašić i četvrtu uzastopnu utakmicu u Serie A zabio je gol

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
27.12.2025.
16:34
Sportinfoto/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nikola Vlašić, hrvatski nogometni reprezentativac, nastavlja briljirati u dresu Torina. Niksi je ponovno upisao ime među strijelce u susretu 17. kola Serie A protiv Cagliarija u subotu na domaćem terenu, potvrdivši odličnu formu u kojoj se trenutačno nalazi.

Pogodak je postigao u 27. minuti nakon duže akcije domaće momčadi. Prvi je zaprijetio Simeone, no njegov udarac obranio je vratar Caprile. Lopta se potom odbila do Gineitisa koji je proslijedio Adamsu, a ovaj je nesebično uposlio Vlašića. Hrvatski veznjak mirno je pospremio loptu u praznu mrežu i donio Torinu vodstvo.

Impresivan niz pogodaka

Vlašiću je to bio šesti prvenstveni pogodak ove sezone, a zabijao je u čak četiri uzastopna kola. Kada se pribroje i nastupi u reprezentativnom dresu, hrvatski veznjak je u sjajnoj seriji – u posljednjih osam utakmica postigao je sedam golova.

Ipak, prednost Torina nije potrajala do kraja poluvremena. Cagliari je u 45. minuti stigao do izjednačenja pogotkom Pratija, pa se na odmor otišlo s rezultatom 1-1. U trenutku pisanja ovog teksta, rezultat utakmice Torino - Cagliari je 1-1. 

Utakmica je u tijeku...

Uskoro opširnije... 

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dalić nije prihvatio novi ugovor HNS-a? Evo što je izbornik rekao za RTL Danas

Nikola VlašićTorinoCagliariSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIKSI JE ČUDO /
Nikola Vlašić je nezaustavljiv: Zabija golove kao na pokretnoj traci