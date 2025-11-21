Arhitekt hrvatskog sportskog uspjeha otkriva tajnu eksplozije Nikole Vlašića

Nikola Vlašić, hrvatski nogometni reprezentativac, zabio je dva gola za Hrvatsku u dvije posljednje kvalifikacijske utakmice za SP. Prošlog petka protiv Farskih otoka na Rujevici, Nikola je zabio na asistenciju Ivana Perišića za konačnih 3-1, a u Podgorici u ponedjeljak, u velikom preokretu Vatrenih protiv Crne Gore, u utakmici u kojoj smo gubili 2-0 već u 17. minuti, briljantno je iz tranzicije, s nekih 16 metara, plasirao neobranjivu bombu u mrežu golmana Nikića za konačnih 3-2.

'Udarac mu je išao 120-130 na sat'

Joško Vlašić, proslavljeni hrvatski atletski i kondicijski trener za portal Net.hr otkriva tajnu igračke renesanse svog sina Nikole.

Svi oni koji su igrali nogomet znaju što je to igrati od 70. do 90. minute, a on je u 87. praktično istrčao pola terena, dobio loptu, iskoristio situaciju i još uputio udarac koji je išao bar 120-130 na sat. Praktički, u kakvoj je formi, Nikola može igrati dvije takve utakmice za redom. Jednostavno, Nikola je u takvom jednom stanju, vodi o sebi računa, o prehrani, o treninzima, o odmoru, o dopunskim treninzima i to je jedan dio sazrijevanja. Joško Vlašić za Net.hr.

"Znate kako se kod nas u Dalmaciji kaže - čuvaj se škure bure i vedroga juga. Ekstremi koji ne idu jedan bez drugog. Obično kad je jugo, onda je oblačno, a kad je bura, onda je vedro. Meni je u Splitu proljeće, ali znate, nije to samo zbog trenutnog vremena, nego i zbog trenutne forme Nikole", kaže u uvodu Joško Vlašić, glavni arhitekt sportskog uspjeha obitelji Vlašić.

Prije tri godine rekli ste nam, nakon što je Nikola u onoj drami protiv Brazila u četvrfinalu SP-a, u raspucavanju s bijele točke uzeo prvi loptu u ruke i moćno zabio prvi udarac s bijele točke za Hrvatsku i nakon one predasistencije asistencije Oršiću, "kako će Vlada RH vjerojatno poslati dodatni avion za Vatrene, pritom misleći i za Nikolina m**a, jer ovaj prvi neće to sve moći podnijeti.". Ovog puta je Crnoj Gori zakucao u situaciji kad bi mnogi s loptom pokušali ući u šesnaest metara, doći bliže golu, krenuti i dribling. Ne i Nikola, on je odapeo po golu...

"Hahaha. Sjećam se toga kad sam rekao nakon Brazila. Gledajte, svi oni koji su igrali nogomet znaju što je to igrati od 70. do 90. minute, a on je u 87. praktično istrčao pola terena, dobio loptu, iskoristio situaciju i još uputio udarac koji je išao bar 120-130 na sat. Praktički, u kakvoj je formi, Nikola može igrati dvije takve utakmice za redom. Jednostavno, Nikola je u takvom jednom stanju, vodi o sebi računa, o prehrani, o treninzima, o odmoru, o dopunskim treninzima i to je jedan dio sazrijevanja. Znate, Nikola ima 28 godina i sljedećih 6-7 godina su njegove najbolje godine. Biti kapetan Torina ipak je neka privilegija. Međutim, igra u Serie A je stvarno bremenita. Morate uistinu biti u TOP formi da bi, u stvari, igrali tu ligu na visokom nivou. Serie A je izuzetno fizički zahtjevna liga, puna duela, igrači su blizu lopte uvijek, to treba sve izdržati i mislim da uz onu njegovu, što on ima taj jedan Božji nogometni dar, da s loptom može puno toga, da shvaća situaciju, da napravi pravu stvar u pravom trenutku najćešće, sad je pridodao još jedan element".

Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Nadogradnja igre Nikole Vlašića

Koji?

"Znači, izađe u 78. minuti s 11 km istrčanih. Znači da je na 12 i pol, 13 km u 90 minuta. Nije svojstveno igračima koji su eksplozivni, brzi, da imaju takvu jednu komponentu. Nikola je sve to nekako zaokružio i tu dodao jedan svoj pristup nogometu. On jednostavno još uvijek uživa u nogometu, uživa u reprezentaciji jer ima kvalitetne igrače koji teže igri. Baš mi je rekao da je sad u ovim kvalifikacijama u studenom, u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu, uživao u svakom treningu, u svakoj utakmici. Nije slučaj svaki put ako je u Torinu, jer su to opet igrači koji imaju neke svoje navike, kvalitete itd. Torino dosta često igra protiv jakih suparnika u dva bloka, što praktično njega kao ofenzivnog veznog pretvara u nekog obrambenog igrača, daleko od gola. Kako će kad je 80 metara daleko od gola, kako će ugroziti taj gol?! U Torinu je sustav igre takav kakav je, u kojem se trener (Marco Baroni op.a) zadovoljava remijem, vrlo često protiv iole lakših momčadi. Stavlja Nikolu u poziciju kakvu ne zaslužuje po svojim kvalitetima, ali to vam je tako".

Nikola izađe u 78. minuti s 11 km istrčanih. Znači da je na 12 i pol, 13 km u 90 minuta. Nije svojstveno igračima koji su eksplozivni, brzi, da imaju takvu jednu komponentu. Nikola je sve to nekako zaokružio i tu dodao jedan svoj pristup nogometu.

Da, nogomet je kolektivan sport.

"Da, trener je najvažniji dio momčadi i ovisite o suigračima, ali opet Nikola igra kako igra i radi što mu trener kaže da radi. To vam je kao da, kako to trenutno izgleda i događa se u Torinu, kao da je Nikoli netko dao golmanske rukavice i rekao da igra, da zabija golove. Nadam se da će biti boljih trenutaka za Nikolu. Evo, još do ljeta pa će vjerojatno ići u neki klub koji će moći iskoristiti Nikolin pun potencijal. On naprosto nije iskorišten. Nikolin potencijal je posve drugačiji. Nogomet nije atletika, da je atletika, bilo bi to onda lakše. Filozofija trenera, suigrači, ovisite o više komponentni, a često se u nogometu gleda puka statistika. Golovi, asistencije, zabio si gol za reprezentaciju, u ovom slučaju dva gola kao što je dao Nikola, a zašto ne zabijaš u Torinu? Zašto? Pitajte nekog drugog, nemojte mene to pitati. Ako me shvaćate što vam s tim želim reći. Treneri su prevažni kotačić u nogometnoj momčadi i oni mogu iskoristiti ili ne iskoristiti igrača. To je njihova najveća dužnost, a vrlo često, nažalost, to i je tako. Torino je u tako jednoj situaciji gdje može dovesti trener neke kvalitete, igrači neke kvalitete i ponekad kad se to sve složi bude kako bude. Opet treba prebroditi, treba i biti zahvalan da si tu, da igraš u Serie A itd, a da se ne može igrati bolje, ljepše, atraktivnije, napadačkije, a može se. I što sad? Jednostavno, nedavno sam s nekim razgovarao, mislim, svi znamo da je Kovačić sjajan igrač i onda kad se prodao u Inter i u Real, nikako nije mogao doći na svoje, da proigra, pusti svoje Bogom dane talente i onda dođe u Chelsea i onda ga trener otključa. Uživaš ga gledati. Chelsea gubi 5-1, a ja uživam gledati Kovu i govorim Bože moj, daj snage Luki Modriću da igra još 100 godina, ali evo, ovo je čovjek koji će ga zamijeniti sto posto i može u svakom trenutku".

'Nikola mukotrpno trenira'

Joško Vlašić nastavio je svoj monolog...

"Hoću reći, koliko je prošlo vremena da takav jedan kvalitetan igrač trpi i koliko mu je trebalo da ga na klupskoj razini u Europi netko otključa, da ga upotrijebi na pravi način. Naravno, nije samo trener kriv, igrač isto mora biti bolji u svemu, u taktici, ovom, onom, sazrijevaš itd, ali s druge strane moraš imati sreću da te trener prepozna, na pravi način upotrijebi, da napraviš simbiozu s momčadi, da ta momčad igra napadački nogomet, a ne samo da se stane u dva reda. Mislim, to je ono, jednostavno, ne znam koji je to grijeh kad jedan takav talent, na neki način, mora čekati neki svoj pravi trenutak u ovom smislu."

Foto: Igor Soban/pixsell

Nikolu su dva gola u dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske nagradila...

"Je, definitivno je. Mukotrpno trenira, prolazi to što prolazi u Torinu, motiviran je i uživa u reprezentaciji Hrvatske. To su ipak profesionalci, ljudi koji znaju i vole igrati nogomet, koji žele igrati, Nikola je u svakom trenutku uživao s njima, na svakom treningu, prilikom svakog dodira s loptom. Jednostavno, mislim da svi cijenimo ove trenutke koji su se dogodili i naprosto, OK, nisu to neki spektakularni protivnici, ali čini mi se da je taj nogomet napredovao u svim sredinama i ono što zasigurno svako može odigrati kvalitetnu obranu, na neki način. Vidjeli smo Crnogorci da su prepuni tih kvalitetnih igrača i kad gledaš gdje igraju, moraš im skinuti kapu. Čudim se, u stvari, kako nisu bili u nekoj boljoj poziciji".

'Treba to cijeniti, da nam se ne dogodi da hrvatski nogomet dođe na nivo hrvatske košarke'

Nikolu jedno vrijeme bilo u reprezentaciji Hrvatske. Je li mu bilo teško?

"Čujte, život ima neki svoj ritam i ono što ne možeš, ne možeš, jednostavno ne ide. Ako te netko odabere, odabere te, ako te ne odabere, onda te ne odabere. Ti imaš svoje obveze, radiš najbolje i jedino na što možeš utjecati u takvoj situaciji je na sebe, da se trudiš, radiš, da budeš bolji i sve skupa. Da opravdaš talent koji ti je dan. Po svim silama, od svemira ili Božjem zakonu, ti moraš to ispuniti, inače nije dobro. Naravno da je Nikola ponosan što je tu, ali kažem, OK, imaš svoj posao, ugovor, igraš u klubu, život ide dalje, ali Nikola je tu gdje pripada, u reprezentaciji Hrvatske u kojoj je puno toga dao. Može Nikola još puno dati reprezentaciji. Uvjeren sam da Nikoline nabolje godine tek dolaze. Nemamo mi opet sad neki roster igrača da bi rekao - evo, možemo dvojicu - trojicu onako riješiti. Nikola je u najboljim godinama i šteta bi bilo izgubiti tako jednog igrača, jel'... U tom smislu svi skupa jasno, koji brinu o tome, nadam se da brinu, jel', nije to neiscrpno. Lako može doći u poziciju jedne Srbije koja ima fantastične igrače, evo i Crna Gora naprimjer, a nema ih na velikim natjecanjima vrlo često. Treba to cijeniti, da nam se ne dogodi da, u stvari, hrvatski nogomet dođe na nivo hrvatske košarke, nažalost, kad nam treće mjesto na SP-u nije bilo dovoljno, nije bilo značajno", zaključio je Joško Vlašić.

