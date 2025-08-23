Osjetila šokantne promjene nakon što je vegetarijansku prehranu zamijenila 'mesožderskom'

U posljednje vrijeme sve veći broj ljudi na društvenim mrežama promovira takozvanu carnivore dijetu (mesoždersku dijetu), prehranu koja se sastoji isključivo od mesa, jaja, ribe i mliječnih proizvoda.

Iako stručnjaci već desetljećima preporučuju redovan unos voća i povrća radi očuvanja zdravlja, mnogi korisnici ističu pozitivne promjene koje su doživjeli prelaskom na ovaj način prehrane, piše LADbible.

Par prakticira carnivore dijetu

TikTokerica Alex Murphy podijelila je sa svojim pratiteljima kako je nakon pet i pol godina vegetarijanstva prije šest mjeseci odlučila potpuno promijeniti prehranu, inspirirana podcastom Joea Rogana. U videu je objasnila kako se osjećaju ona i njezin suprug nakon prelaska na carnivore dijetu.

"Jedemo bolje nego ikada i osjećamo se izvrsno. Prvi tjedan na carnivore dijeti bio je izazovan zbog procesa detoksikacije od prerađene hrane u tijelu, no već do sedmog dana osjetili smo značajan porast energije", započela je Alex.

Također ističe pozitivne promjene koje je primijetio njezin suprug, uključujući ublažavanje simptoma sindroma iritabilnog crijeva (IBS), poboljšanje astme te smanjenje hrkanja. "On skače iz kreveta ujutro i osjeća se fantastično. Izgubio je oko šest kilograma", dodaje Alex.

Bivša natjecateljica u klizanju navodi kako joj je ova prehrana pomogla da se vrati sportu. Kako je 13 godina patila od kroničnog umora nakon što je u 24. godini doživjela moždani udar, primijetila je da se sada puno bolje osjeća.

Takva dijeta može ugroziti zdravlje

Nutricionisti upozoravaju na moguće dugoročne posljedice takve prehrane. Reema Pillai, nutricionistica iz Dietitian Fit, objašnjava: "Umjesto potpunog izbacivanja hrane i prelaska na carnivore ili vegansku dijetu, preporučujem da se usredotočite na raznolikost i raznovrsnost. Redovit unos vlakana donosi brojne zdravstvene koristi, uključujući zdravlje crijeva, smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2, poboljšanje zdravlja srca i smanjenje rizika od određenih vrsta raka".

"Izbacivanje vlakana iz prehrane može dugoročno ugroziti zdravlje, povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti i oštećenja jetre", upozorava nutricionistica Pillai i napominje da se posljedice vrlo restriktivnih dijeta često ne pojavljuju odmah, što objašnjava zašto mnogi zagovornici carnivore prehrane još nisu primijetili negativne učinke na zdravlje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje je nestao inzulin? Oboljeli u panici, ljekarne prazne, Halmed tvrdi: 'Nestašice -nema'