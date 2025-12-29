Veliko priznanje na kraju godine: Marko Vuletić potvrdio da je već mjesecima u braku

Marko Vuletić (26), najpoznatiji hrvatski influencer i kreator digitalnog sadržaja, na samom kraju 2025. godine iznenadio je pratitelje objavom iz privatnog života. U videu se osvrnuo na proteklu godinu, otkrio je da je još u ožujku sklopio životno partnerstvo sa svojim partnerom Bogoljubom iz Srbije.

Vijest koju je dugo čuvao za sebe

Vuletić je kroz prezentaciju fotografija sumirao mjesece iza sebe, a upravo je priznanje o braku izazvalo najveću pozornost. Iako je riječ o velikoj životnoj promjeni, influencer je odluku zadržao izvan javnosti sve do kraja godine, kada je, kako kaže, osjetio da je pravo vrijeme da sreću podijeli s pratiteljima.

Bogoljuba, svog partnera, Vuletić je javnosti prvi put predstavio u YouTube videu objavljenom 18. studenoga. Par već više od godinu dana živi zajedno, a 12 godina razlike, kako ističu, nikada im nije bila prepreka.

Njihova priča započela je kroz zajednički projekt, a zanimljivo je da je Bogoljub u jednom razdoblju bio i Markov klijent. Prijelomni trenutak dogodio se na zajedničkom putovanju, kada su shvatili koliko se dobro nadopunjuju i dijele slične vrijednosti u svakodnevnom životu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O reakcijama okoline

Vuletić se osvrnuo i na izazove s kojima se susreću zbog reakcija dijela javnosti. Naglasio je da privatni odnosi trebaju ostati osobna stvar, ali da mu je važno otvoreno reći da voli svog partnera. Istaknuo je kako vode miran i normalan život te da ne pristaje na usporedbe i stigmatizaciju koje smatra neutemeljenima i nepravednima.

POGLEDAJTE VIDEO:Kina započela velike vojne vježbe oko Tajvana