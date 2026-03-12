FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJZGODNIJA NAVIJAČICA /

Ivana Knoll ostvarila san života: Dvije ljubavi, nova uloga i spektakl na horizontu

Ivana Knoll ostvarila san života: Dvije ljubavi, nova uloga i spektakl na horizontu
×
Foto: FRANCESCO FARINA/Zuma Press/Profimedia

Ivana Knoll spojila je ljubav prema nogometu i glazbi te će nastupati kao DJ tijekom utakmice Hrvatske protiv Kolumbije

12.3.2026.
8:25
Hot.hr
FRANCESCO FARINA/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivana Knoll (33), koja je stekla svjetsku slavu kao "najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva", ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezina pojava na tribinama. Najpoznatija hrvatska navijačica objavila je vijest koja predstavlja krunu njezine karijere u usponu, potvrđujući da je uspješno spojila svoje dvije najveće strasti: ljubav prema domovini i elektroničku glazbu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli knolldoll (@knolldoll)

Ostvarenje sna na američkom tlu

U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Ivana Knoll podijelila je s više od tri milijuna pratitelja da joj se ostvaruje životni san. Naime, nastupit će kao DJ u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije, koja će se održati 26. ožujka na stadionu Camping World u Orlandu, na Floridi.

"San se ostvario. Nastupati za moju državu oduvijek je bio moj najveći san", napisala je emotivno uz promotivni plakat na kojem pozira u prepoznatljivom topu s uzorkom hrvatske šahovnice. Ovaj angažman za nju ima posebno značenje jer predstavlja prijelaz s uloge vatrene navijačice, po kojoj je postala poznata tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, na status službene izvođačice na jednoj utakmici hrvatske reprezentacije. 

Nova karijera i reakcije pratitelja

Ova vijest nije iznenađenje za one koji prate njezin rad posljednje dvije godine. Ivana se u potpunosti posvetila DJ-ingu i produkciji, a nedavno je njezina pjesma "Kill The Vibe" dobila podršku na velikim pozornicama elektroničke glazbe. 

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Većina pratitelja izrazila je oduševljenje i čestitala joj na ovom velikom uspjehu. "Čestitamo, ovo ti sigurno jako puno znači", jedan je od komentara koji najbolje sažima pozitivnu atmosferu. Podrška je stigla i od međunarodnih obožavatelja koji su pohvalili njezin trud i zasluženi uspjeh. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od medicinske sestre koja krade nakit do Boeinga bez kotača: Ovo je Direktov pregled dana

 

 

Ivana KnollVatrena NavijacicaDj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx