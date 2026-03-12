Ivana Knoll ostvarila san života: Dvije ljubavi, nova uloga i spektakl na horizontu

Ivana Knoll (33), koja je stekla svjetsku slavu kao "najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva", ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezina pojava na tribinama. Najpoznatija hrvatska navijačica objavila je vijest koja predstavlja krunu njezine karijere u usponu, potvrđujući da je uspješno spojila svoje dvije najveće strasti: ljubav prema domovini i elektroničku glazbu.

Ostvarenje sna na američkom tlu

U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Ivana Knoll podijelila je s više od tri milijuna pratitelja da joj se ostvaruje životni san. Naime, nastupit će kao DJ u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije, koja će se održati 26. ožujka na stadionu Camping World u Orlandu, na Floridi.

"San se ostvario. Nastupati za moju državu oduvijek je bio moj najveći san", napisala je emotivno uz promotivni plakat na kojem pozira u prepoznatljivom topu s uzorkom hrvatske šahovnice. Ovaj angažman za nju ima posebno značenje jer predstavlja prijelaz s uloge vatrene navijačice, po kojoj je postala poznata tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, na status službene izvođačice na jednoj utakmici hrvatske reprezentacije.

Nova karijera i reakcije pratitelja

Ova vijest nije iznenađenje za one koji prate njezin rad posljednje dvije godine. Ivana se u potpunosti posvetila DJ-ingu i produkciji, a nedavno je njezina pjesma "Kill The Vibe" dobila podršku na velikim pozornicama elektroničke glazbe.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Većina pratitelja izrazila je oduševljenje i čestitala joj na ovom velikom uspjehu. "Čestitamo, ovo ti sigurno jako puno znači", jedan je od komentara koji najbolje sažima pozitivnu atmosferu. Podrška je stigla i od međunarodnih obožavatelja koji su pohvalili njezin trud i zasluženi uspjeh.

