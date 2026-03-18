Obiteljski rat Beckhamovih: Kako se srušio savršeni svijet najpoznatije obitelji
Desetljećima su David i Victoria Beckham gradili imidž savršene obitelji, pretvarajući svoje ime u globalni brend.
Bivša nogometna zvijezda i nekadašnja Spajsica, zajedno s četvero djece, bili su simbol uspjeha i sklada. No, ta je besprijekorna fasada napukla i na kraju se srušila pod težinom javnog skandala koji je pokrenuo njihov najstariji sin, Brooklyn.
Pukotine u zlatnom kavezu
Sve je počelo kao trač oko vjenčanja Brooklyna i Nicole Peltz, kćeri američkog milijardera, 2022. godine. Sumnje je potaknula činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve Victorije. Iako je objašnjenje bilo da Victorijin atelje nije mogao izraditi haljinu, šuškanja o tihom ratu nisu prestajala. Kap koja je prelila čašu dogodila se na vjenčanju, kada je Victoria, prema Brooklynovim riječima, 'otela' prvi ples rezerviran za mladence, stvarajući neugodnu situaciju.
Javni obračun i prekid svih veza
Ono što se dugo kuhalo iza zatvorenih vrata, eksplodiralo je kada je Brooklyn na Instagramu objavio izjavu na šest stranica. Optužio je roditelje za kontrolirajuće ponašanje, tvrdeći da im je 'Brand Beckham' uvijek bio važniji od obiteljske sreće te da su pokušavali uništiti njegov brak. 'Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, moja tjeskoba je nestala', napisao je, potvrdivši da se ne želi pomiriti s roditeljima s kojima danas komunicira isključivo preko odvjetnika.
