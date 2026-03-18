Obiteljski rat Beckhamovih: Kako se srušio savršeni svijet najpoznatije obitelji

Bivša nogometna zvijezda i nekadašnja Spajsica, zajedno s četvero djece, bili su simbol uspjeha i sklada. No, ta je besprijekorna fasada napukla i na kraju se srušila pod težinom javnog skandala koji je pokrenuo njihov najstariji sin, Brooklyn. Više o Instagram skandalu o kojem svi šuškaju pogledajte od ponoći na platformi Voyo u dokumentarnom filmu 'Beckham: Rat u obitelji'

Pukotine u zlatnom kavezu

Sve je počelo kao trač oko vjenčanja Brooklyna i Nicole Peltz, kćeri američkog milijardera, 2022. godine. Sumnje je potaknula činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve Victorije. Iako je objašnjenje bilo da Victorijin atelje nije mogao izraditi haljinu, šuškanja o tihom ratu nisu prestajala. Kap koja je prelila čašu dogodila se na vjenčanju, kada je Victoria, prema Brooklynovim riječima, 'otela' prvi ples rezerviran za mladence, stvarajući neugodnu situaciju.

Javni obračun i prekid svih veza

Ono što se dugo kuhalo iza zatvorenih vrata, eksplodiralo je kada je Brooklyn na Instagramu objavio izjavu na šest stranica. Optužio je roditelje za kontrolirajuće ponašanje, tvrdeći da im je 'Brand Beckham' uvijek bio važniji od obiteljske sreće te da su pokušavali uništiti njegov brak. 'Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, moja tjeskoba je nestala', napisao je, potvrdivši da se ne želi pomiriti s roditeljima s kojima danas komunicira isključivo preko odvjetnika.

Kako se imidž jedne od najmoćnijih slavnih obitelji raspao? Što je istina u sukobu koji je podijelio klan Beckham? Odgovore donosi iščekivani dokumentarac 'Beckham: Rat u obitelji', koji detaljno istražuje kronologiju sukoba uz analize stručnjaka za odnose s javnošću i svjedočanstva upućenih insajdera.

Svu pozadinu drame koja je mjesecima punila medijske stupce, gledatelji mogu otkriti u dokumentarcu Beckham: 'Rat u obitelji'. Dokumentarni film stiže na platformu Voyo u srijedu, 18. ožujka, a bit će dostupan za gledanje već od ponoći.