FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO JE OVO?! /

Vušković na treningu izveo potez kojeg se ne bi posramio ni Ronaldinho

Vušković na treningu izveo potez kojeg se ne bi posramio ni Ronaldinho
×
Foto: Henning Rohlfs/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjećamo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, a za mladog Splićanina već se otimaju svi europski velikani

12.3.2026.
8:25
Sportski.net
Henning Rohlfs/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Da je Luka Vušković "zvijer" znaju svi. Mladi stoper Vatrenih već je na posudbi u Belgiji zabijao škarice, a nedavno je zabio i scorpion kickom .

No sada je Vušković "spojio" ta dva poteza te najprije digao loptu džonom, a onda opalio škaricama. Potez koji je ostavio sve igrače HSV-a u čudu pogledajte u HSV-ovoj objavi na Instagramu ispod.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hamburger SV (@hsv)

Podsjećamo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u njemačkom velikanu, a za mladog Splićanina već se otimaju svi europski velikani iako još nema ni minute za prvu momčad Spursa.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

Luka Vušković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx