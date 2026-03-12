Vušković na treningu izveo potez kojeg se ne bi posramio ni Ronaldinho

Da je Luka Vušković "zvijer" znaju svi. Mladi stoper Vatrenih već je na posudbi u Belgiji zabijao škarice, a nedavno je zabio i scorpion kickom .

No sada je Vušković "spojio" ta dva poteza te najprije digao loptu džonom, a onda opalio škaricama. Potez koji je ostavio sve igrače HSV-a u čudu pogledajte u HSV-ovoj objavi na Instagramu ispod.

Podsjećamo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u njemačkom velikanu, a za mladog Splićanina već se otimaju svi europski velikani iako još nema ni minute za prvu momčad Spursa.

