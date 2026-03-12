Nada za milijune žena: Test od pet minuta mogao bi godinama ranije otkriti bolnu dijagnozu

Znanstvenici su razvili jednostavan petominutni test koji bi mogao pomoći u otkrivanju endometrioze godinama ranije, nudeći nadu milijunima žena koje se trenutno suočavaju s dugim odgađanjima prije dobivanja dijagnoze. Ova vijest dolazi u trenutku kada je razdoblje čekanja na dijagnozu u nekim zemljama iznad devet godina.

Što je endometrioza i zašto je dijagnozu teško dobiti?

Endometrioza pogađa otprilike jednu od deset žena diljem svijeta, što je oko 190 milijuna osoba, a nastaje kada tkivo slično sluznici maternice raste izvan nje. Stanje može uzrokovati kroničnu bol u zdjelici, obilne mjesečnice i probleme s plodnošću, a simptomi mogu ozbiljno narušiti svakodnevni život. Unatoč tome, mnoge žene se godinama bore da se njihovi simptomi prepoznaju.

Izazovi i u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se prema procjenama se s endometriozom bori oko 90.000 žena, a prosječno vrijeme do postavljanja dijagnoze potraje između 7 do 10 godina. Glavni razlozi za ovako dugo kašnjenje su normalizacija menstrualne boli u društvu i među zdravstvenim djelatnicima, nedovoljna svijest o bolesti te simptomi koji se često preklapaju s drugim stanjima. Udruge poput "Ja sam 1 od 10" aktivno rade na podizanju svijesti i edukaciji javnosti kako bi se smanjilo vrijeme čekanja i osigurala pravovremena podrška oboljelima.

Istraživači sa Sveučilišta u Queenslandu u Australiji kažu da bi njihov novi alat za probir mogao pomoći u znatno bržem identificiranju žena s najvećim rizikom.

Novi test nudi nadu za ranije otkrivanje

Test, poznat kao SAFE ocjena (Simplified Adolescent Factors for Endometriosis), koristi kratki upitnik osmišljen za prepoznavanje djevojaka i mladih žena kojima bi mogle biti potrebne daljnje pretrage. Pacijenticama se postavlja šest pitanja o simptomima, uključujući bol u zdjelici, jesu li tražile liječenje za nju, uzimaju li redovito lijekove protiv bolova, imaju li obilna krvarenja ili bolne mjesečnice te postoji li obiteljska povijest endometrioze.

Odgovori se koriste za generiranje bodovne ocjene koja liječnicima obiteljske medicine i ginekolozima može pomoći u odluci treba li pacijenticu uputiti na daljnje pretrage. Znanstvenici su ovaj sustav bodovanja razvili koristeći podatke više od devet tisuća sudionica ispitivanja u Australskoj longitudinalnoj studiji o zdravlju žena.

Ključna uloga rane dijagnoze

Profesorica Gita Mishra, direktorica Australskog istraživačkog centra za zdravlje žena i djevojaka na Sveučilištu u Queenslandu, izjavila je kako bi test mogao pomoći smanjiti broj godina čekanja na dijagnozu. Naglasila je da je upitnik osmišljen kako bi se otkrile djevojke ili mlade žene koje bi mogle biti pod rizikom od razvoja endometrioze.

"Identificiranje pacijentica koje treba uputiti i liječiti je izazovno, a poboljšanje načina dijagnosticiranja je glavni prioritet", rekla je. "Ranijim otkrivanjem endometrioze, idealno kod adolescentica ubrzo nakon početka mjesečnice, smanjiti će se prosječno kašnjenje u dijagnozi od šest do osam godina kako bi liječenje moglo započeti što je prije moguće."

Istraživači ističu da je ranija dijagnoza ključna, budući da se mnogim ženama dijagnoza postavlja tek u kasnim dvadesetima, često kada pokušavaju dobiti dijete. Nalazi su objavljeni u časopisu eClinicalMedicine, a sljedeća faza istraživanja uključivat će testiranje učinkovitosti alata u stvarnim kliničkim uvjetima.

Trenutne mogućnosti liječenja i izazovi

Endometrioza se često potvrđuje tek kirurškim putem, iako liječnici sve više koriste ultrazvuk i magnetsku rezonanciju kako bi pomogli u identificiranju stanja. Nažalost, trenutno ne postoji lijek za endometriozu. Liječenje obično uključuje ublažavanje bolova ili hormonalne terapije poput kontracepcijskih pilula ili Mirena spirale, koja stanjuje sluznicu maternice kako bi suzbila rast tkiva i smanjila bolove.

U teškim slučajevima, i ako svi drugi tretmani nisu uspjeli, liječnici mogu predložiti ranu menopauzu. Ona se može inducirati kemijski pomoću antagonista gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRH) kako bi se zaustavio rad jajnika, ili kirurški putem histerektomije. Kirurški inducirana menopauza je trajna i znači da žena više ne može imati djece, dok kemijski inducirana menopauza može biti reverzibilna.

