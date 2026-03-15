Hrvatski as grčevito se bori za svoje mjesto u reprezentaciji

Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović bio je junak Benfice koja je u gostima pobijedila Aroucu s 2-1 u dvoboju 26. kola portugalskog prvenstva.

Hrvatski napadač je u igru ušao u 74. minuti, a u sudačkoj nadoknadi je postigao pobjednički pogodak za svoju momčad. U 96. minuti Ivanović je dao gol za konačno slavlje Benfice 2-1 kada je lijepo, iskosa, naciljao suparničku mrežu iz poluvoleja.

Prije toga je Arouca povela već u sedmoj minuti kada je s bijele točke pogodio Barbero, dok je pogodak za 1-1 postigao Rios početkom drugog poluvremena, u 51. minuti. U žestokoj utakmici u 98. minuti su dodijeljena dva crvena kartona, jedan domaćem igraču Trezzi, a drugi gostujućem Dediću.

Na ljestvici je prvi Porto sa 66 bodova, dok po 62 imaju Sporting i Benfica. Porto i Sporting imaju utakmicu manje.

Bio je ovo samo nastavak borbe za minutažom za Ivanovića koji pod Mourinhom uoči Svjetskog prvenstva igra manje od očekivanog.