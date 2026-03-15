ISKORIŠTAVA MALU MINOTAŽU /

Hrvatski as grčevito se bori za svoje mjesto u reprezentaciji

Foto: Miguel RIOPA/AFP/Profimedia

15.3.2026.
7:02
HinaSportski.net
Miguel RIOPA/AFP/Profimedia
Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović bio je junak Benfice koja je u gostima pobijedila Aroucu s 2-1 u dvoboju 26. kola portugalskog prvenstva.

Hrvatski napadač je u igru ušao u 74. minuti, a u sudačkoj nadoknadi je postigao pobjednički pogodak za svoju momčad. U 96. minuti Ivanović je dao gol za konačno slavlje Benfice 2-1 kada je lijepo, iskosa, naciljao suparničku mrežu iz poluvoleja.

Prije toga je Arouca povela već u sedmoj minuti kada je s bijele točke pogodio Barbero, dok je pogodak za 1-1 postigao Rios početkom drugog poluvremena, u 51. minuti. U žestokoj utakmici u 98. minuti su dodijeljena dva crvena kartona, jedan domaćem igraču Trezzi, a drugi gostujućem Dediću.

Na ljestvici je prvi Porto sa 66 bodova, dok po 62 imaju Sporting i Benfica. Porto i Sporting imaju utakmicu manje.

Bio je ovo samo nastavak borbe za minutažom za Ivanovića koji pod Mourinhom uoči Svjetskog prvenstva igra manje od očekivanog.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
