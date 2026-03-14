Tko je Adrian Segečić, novi dragulj Vatrenih koji je Australiji okrenuo leđa?

U svijetu nogometa, gdje se talent i odanost često isprepliću, ime Adriana Segečića postalo je glavna tema s obje strane svijeta. Ovaj 21-godišnji ofenzivni veznjak, rođen i odrastao u Australiji, donio je odluku koja je šokirala tamošnju sportsku javnost, a oduševila navijače u Hrvatskoj. Samo tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva, Segečić je odlučio odbiti reprezentaciju za koju je igrao u svim mlađim uzrastima i odjenuti dres zemlje svojih predaka.

Put koji podsjeća na Šimunićev

Dana 13. ožujka 2026. godine, FIFA je službeno odobrila njegov zahtjev za promjenom nogometnog državljanstva. Odluka je odjeknula snažno, pogotovo jer je Segečić smatran jednim od najvećih talenata australskog nogometa. Cijela situacija neodoljivo podsjeća na slučaj Josipa Šimunića, koji je 2001. godine također odabrao Hrvatsku ispred Australije i kasnije ostvario veliku reprezentativnu karijeriju.

Australski nogometni savez ostao je zatečen, priznavši kako su o njegovoj odluci saznali tek nakon što je proces bio pokrenut. Iako je u rujnu dobio poziv tadašnjeg izbornika Tonyja Popovicha za seniorsku momčad Australije, Segečić nije dobio ni minute na terenu. Bivši australski reprezentativac Robbie Slater komentirao je kako razumije mladićevu odluku, sugerirajući da se "vjerojatno nije osjećao voljenim" te da je Hrvatski nogometni savez očito bio puno konkretniji.

Tehnička potkovanost i uspon u Europi

Adrian Segečić rođen je u predgrađu Sydneyja, a nogometni uzor mu je od malih nogu bio Lionel Messi, prema čijem stilu i modelira svoju igru. Riječ je o izrazito tehnički potkovanom ljevaku, agilnom dribleru s odličnim pregledom igre koji primarno igra na poziciji "desetke", no jednako dobro se snalazi i na oba krila.

Karijeru je započeo u akademiji Sydney FC-a, gdje je brzo postao jedan od najperspektivnijih igrača. U sezoni 2024./25. eksplodirao je u australskoj A-League, podijelivši titulu najboljeg strijelca lige. Prvo europsko iskustvo stjecao je na posudbi u nizozemskom Dordrechtu, da bi u ljeto 2025. potpisao za engleskog drugoligaša Portsmouth. Tamo se odmah nametnuo kao standardni prvotimac, a u tekućoj sezoni upisao je šest golova i dvije asistencije.

Iako je njegova odluka izazvala razočaranje u Australiji, Hrvatska je dobila igrača koji obećava mnogo. Odmah po dobivanju dozvole stavljen je na raspolaganje U-21 reprezentaciji, što je prvi korak na njegovom putu prema vrhu hrvatskog i svjetskog nogometa.

