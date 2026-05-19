Doris poslao pismo nepoznatom vojniku u Domovinskom ratu: Javio mu se nakon 35 godina!

Jedan telefonski poziv nakon više od tri desetljeća ispisao je nevjerojatnu priču koja je spojila dvojicu muškaraca u Splitu, a sve je krenulo od dječačkog pisma iz Domovinskog rata.

U središtu priče je pismo koje je 1992. godine, kao 12-godišnji školarac, Emil Katalinić napisao nepoznatom hrvatskom vojniku na drniškom bojištu. Nije ni slutio da će se to pismo vratiti 35 godina kasnije i ponovno ga spojiti s gardistom kojem je bilo upućeno.

Sve je počelo pozivom koji je isprva zvučao kao moguća prijevara, no ubrzo je stigla fotografija davno zaboravljenog pisma.

"Kad je gospodin počeo iznositi neke činjenice iz pisma, shvatio sam da tu ima nečeg puno više, puno emotivnijeg, i u trenutku kada mi je poslao pismo na WhatsApp vidio sam da je to moja priča iz mog djetinjstva", rekao je Doris Periš.

Pismo slučajno pronašla supruga

Kako je ispričao, pismo je sačuvano gotovo slučajno. "Mene je pismo posebno dodirnulo i u ono vrijeme me i ohrabrilo, mogu reći, tako da je sačuvano do dana današnjeg", kazao je Emil Katalinić.

Podsjetio je i kako je riječ o porukama koje su osnovnoškolci slali vojnicima 1992. godine na drniškom bojištu kao znak podrške u ratnim danima.

"Činjenica je da sam to pismo sačuvao, a onda sam ga nakon rata potpuno zaboravio", dodao je.

Pismo je prije nekoliko dana pronašla njegova supruga među starim stvarima i ratnim fotografijama.

Nakon što je ponovno uspostavljen kontakt, Emil je odlučio ispuniti dječačku želju i upoznati vojnika kojem je pismo bilo upućeno.

"Čuvaj se i možda se ovako nekad i nepoznati sretnemo na ulici", stajalo je u poruci koja je tada poslana.

Život piše romane

Dvojica muškaraca susrela su se u Splitu, a kako su otkrili, godinama su živjeli svega nekoliko ulica jedan od drugoga, a da to nisu znali.

"Imam osjećaj da ga poznajem cijeli život, a u biti ga prvi put vidim. Ovo je jako, jako lijepa priča koja nije smjela ostati samo među nama", rekao je Periš.

Emil Katalinić istaknuo je kako je susret bio iznimno emotivan. "Upoznao sam onu dušu koja je srodna mojoj i radost je pobudila u meni i u njemu", rekao je.

Priča je završila emotivnim susretom koji je, kako kažu, pokazao kako se životni putovi mogu ponovno spojiti i nakon više desetljeća. "Ako smo kao djeca imali svoje heroje, ja sam ga danas upoznao”, poručio je Periš.