Slomljene olovke u Dubrovniku simbol su 15 izgubljenih dječjih duša i prekinuta djetinjstva

SPOMENIK POGINULIMA /

Dubrovnik je dobio spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu, a prikazuje 15 slomljenih olovaka za 15 izgubljenih dječjih života. U čast poginulima i prelet moćnih Rafalea.

Tijekom vrijeme programa roditelji poginulih stajali su uz olovke s bijelim ružama u rukama koje su nakon molitve položili u podnožje spomenika na kojem su ispisana imena i prezimena njihove djece. Na otkrivanju spomenika bio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je, uz ostalo, kazao kako simbol slomljenih olovaka podsjeća kako je u teškim okolnostima nastala slobodna suvremena Hrvatska čiji je temelj Domovinski rat...