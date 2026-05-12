FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPOMENIK POGINULIMA /

Slomljene olovke u Dubrovniku simbol su 15 izgubljenih dječjih duša i prekinuta djetinjstva

Dubrovnik je dobio spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu, a prikazuje 15 slomljenih olovaka za 15 izgubljenih dječjih života. U čast poginulima i prelet moćnih Rafalea. 

Tijekom vrijeme programa roditelji poginulih stajali su uz olovke s bijelim ružama u rukama koje su nakon molitve položili u podnožje spomenika na kojem su ispisana imena i prezimena njihove djece. Na otkrivanju spomenika bio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je, uz ostalo, kazao kako simbol slomljenih olovaka podsjeća kako je u teškim okolnostima nastala slobodna suvremena Hrvatska čiji je temelj Domovinski rat...

VOYO logo
12.5.2026.
19:58
Dunja Stanković
SpomenikDubrovnikDomovinski RatRafaleAndrej Plenković
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa