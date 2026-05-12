Riješili problem koji muči cijelu Hrvatsku! Privukli 56 liječnika u svoju županiju, evo kako

Međimurci su riješili problem koji muči cijelu Hrvatsku! Uspjeli su dovesti liječnike u svih 56 ambulanti obiteljske prakse u županiji. Riječ je o mahom mladim liječnicima koje su uspjeli zadržati u rodnom kraju.

Doktor Jurica Vidović privatnu je praksu u Podravini zamijenio povratkom kući. Kaže - kad radiš u svom kraju, neke stvari jednostavno nemaju cijenu.

"Sedam minuta mi je autom do posla, to je moj kraj, poznajem tu ljude blizak sam s njima. To je i bit liječnickog poziva, da pomažemo svojim sugrađanima", rekao je Jurica Vidović, liječnik obiteljske prakse.

Ljubav je u Čakovec dovela i njegovu suprugu - inače Nizozemku - koja kaže - budućnost vide u Međimurju.

"Jako nam puno znači jer je radio u Đurđevcu, puno sati se vozio, a pogotovo što on tu ima priliku raditi ono što voli", rekla je Irena Josipović Vidović.

No, povratak liječnika nije moguć bez dobrih uvjeta rada. Upravo zato je Međimurska županija prva u Hrvatskoj uspjela popuniti sve ordinacije obiteljske medicine.

"Ono što nudimo za te mlade doktore je 1000 eura dobrodošlice, također smo uključili potpore općina i gradova koje sufinanciraju troškove života i neke modele koje provodimo preko samog doma zdravlja", nabraja župan Međimurske županije, Matija Posavec.

Danas je u Međimurju popunjeno svih 56 ordinacija obiteljske medicine.

"To su nam većinom mladi liječnici, iz ovih krajeva, drago nam je da smo ih zadržali doma na ovaj način, išli su i na specijalizacije u Zagreb i vraćali nam se", rekla je Vlatka Pleh, ravnateljica Doma zdravlja Čakovec.

Zadovoljni su i pacijenti. I u manjim mjestima liječnik im je nadohvat ruke.

Ivana Fegeš iz Dunjkoveca kaže: "Jako sam zadovoljna liječnicima u Međimurju, jako su pristupačni, jako educirani. Pogotovo starijim ljudima je to super, ne moraju se voziti, mogu prošetati, biciklom, tako da, kod nas u Međimurju je to super."

A dok ostatak Hrvatske muku muči s nedostatkom liječnika, Međimurci vjeruju da je ključ uspjeha upornost.

"To je zato kaj su naši ljudi uporni u nekim stvarima, mi Međimurci ak si nekaj zacrtamo to i ostvarimo"

Međimurski model suradnje županije, gradova i domova zdravlja možda bi mogao postati primjer i ostatku Hrvatske.