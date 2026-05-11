Zbog hantavirusa stroge karantene za putnike s broda: Jedna zemlja je posebno rigorozna

Kod dvoje evakuiranih putnika s kruzera na Tanerifima iz Francuske i SAD-a - potvrđen je hantavirus. Vratili su se kući gdje primaju liječničku skrb. Ostatak putnika je u karanteni nakon čega kreće samoizolacija - preporučena su čak 42 dana. Istodobno završava akcija vraćanja svih putnika u njihove zemlje - pod posebnim nadzorom.

Od grupe u nedjelju evakuiranih Francuza, jedna putnica kruzera Hondius zaražena je hantavirusom i u teškom je stanju. Trenutačno se liječi u pariškoj bolnici specijaliziranoj za zarazne bolesti.

"Francuska pacijentica je bila pozitivna na testu. Kao što znate, na brodu je bilo petero francuskih državljana, uključujući ovu ženu, a kontaktirano je i 22 ljudi koji su identificirani kao kontakti zaražene osobe", rekla je glasnogovornica francuske vlade, Maud Bregon.

Tijek bolesti je specifičan za svakog pojedinca

Prema španjolskim vlastima, nije imala simptome dok je boravila na brodu. Španjolska ministrica zdravstva, Monica Garcia, je rekla: "Kada se ukrcala na zrakoplov, imala je povišenu temperaturu. Tijek bolesti, odnosno infekcije, vrlo je specifičan za svakog pojedinca i, naravno, to se može dogoditi. Zato svakodnevno pratimo svakog putnika pojedinačno."

Iz SAD-a su potvrdili da jedan putnik ima blage simptome, a da je drugi bio blago pozitivan i bez vidljivih simptoma. Na letu su bili u prostoru s biološkom izolacijom. Nalaze se u karanteni, u Nebraski i Atlanti.

"Uzorak je uzet na brodu. Bila su dva uzorka. Jedan je bio pozitivan, a drugi negativan. Kod PCR testova, iako postoji točno određena granična vrijednost, postoji i određeni raspon unutar kojeg rezultati mogu varirati. Zato samo želimo dodatna testiranja kako bismo to mogli bolje procijeniti", rekao je Brandan Jackson iz Odjela za opasne patogene Centra za kontrolu bolesti Nebraska.

U ponedjeljak ujutro na brodu su bile još 54 osobe. Iako se prvotno mislilo da će stići dva aviona, jedan koji bi letio za Nizozemsku, drugi Australiju, na kraju dolazi samo jedan - za Nizozemsku, a 28-ero članova posade ostaje na Hondiusu i kreću prema Rotterdamu gdje će se kruzer dezinficirati.

Kapetan broda Hondius, Jan Dobrogowski, je rekao: "Svjedočio sam vašoj brizi, snazi, jedinstvu i tihoj snazi svih na brodu, i gostiju i posade. Također moram pohvaliti svoju posadu zbog hrabrosti i nesebične odlučnosti koju su iznova i iznova pokazivali u najtežim trenucima."

Putnici koji se vraćaju u svoje zemlje uglavnom će biti na promatranju u karanteni najviše nekoliko dana, nakon čega će otići u samoizolaciju. Preporuka je da ona bude 42 dana.

"Specijalistički medicinski tim bit će s njima na lokaciji cijelo vrijeme. Oni će provoditi svoje procjene tijekom sljedeća 24 pa sve do 72 sata", rekla je Janelle Holmes, ravnateljica bolnice Wirral u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Svijet je na oprezu

Australija je ipak dosta stroža - sve putnike prevoze u grad Perth, gdje se nalazi centar za karantenu.

Autralski ministar zdravstva, Mark Butler, je rekao: "Ovdje smo poduzeli mjere predostrožnosti i uveli, barem za početak, trotjednu karantenu u ovom centru. Naravno, pratit ćemo preporuke o tome što bi trebalo uslijediti nakon ta tri tjedna."

Iako Svjetska zdravstvena organizacija ponavlja da je rizik za opću populaciju nizak - svijet je na oprezu zbog virusa koji je odnio tri života. Tako su na Tajvanu počeli s opsežnom kampanjom suzbijanja štakora u glavnom gradu.