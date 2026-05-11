Otkriveno koliko je ljudi napustilo 'brod smrti': Francuz pokazuje simptome nakon evakuacije

Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je u nedjelju s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, rekla je španjolska ministrica zdravstva.

Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u osam posebnih zrakoplova, rekla je novinarima na Tenerifima španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia.

U ponedjeljak poslijepodne, zrakoplov iz Nizozemske i zrakoplov iz Australije trebali bi biti raspoređeni kako bi prevezli još šest, odnosno 18 osoba.

Evakuacija dolazi otprilike tjedan dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prvi put izvijestila da su tri putnika s Hondiusa, stariji nizozemski par i Njemica, umrli u sumnji na hantavirus.

Virus može uzrokovati vrućicu i teške respiratorne bolesti kod ljudi, a obično se širi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca.

Prije početka nedjeljne operacije, liječnici su proveli epidemiološki pregled na brodu. Ni kod jedne od 152 osobe na brodu nisu pronađeni simptomi.

Francuz sa simptomima

Francuski državljanin počeo je pokazivati simptome nakon evakuacije, rekao je Garcia, dodajući da će francuske vlasti "primijeniti svoje protokole".

Kazala je da će 34 osobe, većinom članovi posade, ostati na brodu i Hondiusom otploviti natrag u Nizozemsku.

Nakon što se svi putnici iskrcaju, Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, nastavit će putovanje prema Rotterdamu s dijelom posade. Tijelo njemačke žrtve bit će uklonjeno tek po dolasku tamo, gdje će se brod također dezinficirati.

Hondius je započeo svoje putovanje u Argentini 1. travnja, usidrio se na Zelenortskim Otocima, a zatim je u srijedu navečer krenuo prema Kanarima.

Budući da se više od 30 putnika i članova posade iskrcalo tijekom zaustavljanja broda, dužnosnici diljem svijeta tragaju za potencijalnim sumnjivim slučajevima.

