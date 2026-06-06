Potres probudio stanovnike Siska i Petrinje: 'Tutnjava iz dubine'

PRATITE STREAM /
Zlatko Dalić i adut Vatrenih izlaze pred novinare uoči generalke za Svjetsko prvenstvo
Iako potres nije bio toliko jak, čini se da su ga stanovnici osjetili. Nekolicina njih ostavila je komentare na stranici EMSC
Potres jačine 2,6 stupnja po Richteru pogodio je u subotu u 7.01 sat Hrvatsku. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara od Novog Grada u BiH.
Iako potres nije bio toliko jak, čini se da su ga stanovnici osjetili. Nekolicina njih ostavila je komentare na stranici EMSC.
"Petrinja, udara, lagana trešnja i zvuk", piše jedan.
"Kao da je grmjelo u daljini", piše drugi.
"Sisak - tutnjava iz dubine", opisao je korisnik.