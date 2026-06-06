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NEMIRNO TLO /

Potres probudio stanovnike Siska i Petrinje: 'Tutnjava iz dubine'

Potres probudio stanovnike Siska i Petrinje: 'Tutnjava iz dubine'
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Foto: EMSC

Iako potres nije bio toliko jak, čini se da su ga stanovnici osjetili. Nekolicina njih ostavila je komentare na stranici EMSC

6.6.2026.
7:37
Tajana Gvardiol
EMSC
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Potres jačine 2,6 stupnja po Richteru pogodio je u subotu u 7.01 sat Hrvatsku. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara od Novog Grada u BiH. 

Iako potres nije bio toliko jak, čini se da su ga stanovnici osjetili. Nekolicina njih ostavila je komentare na stranici EMSC. 

Potres probudio stanovnike Siska i Petrinje: 'Tutnjava iz dubine'
Foto: EMSC

"Petrinja, udara, lagana trešnja i zvuk", piše jedan.

"Kao da je grmjelo u daljini", piše drugi.

"Sisak - tutnjava iz dubine", opisao je korisnik.

PotresSisakPetrinja
komentara
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