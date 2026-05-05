DRAMA UZ CAPE VERDE /

Troje mrtvih i 150 zatvorenih na kruzeru, timovi rade na evakuaciji zaraženih hantavirusom

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Medicinski timovi u ponedjeljak su radili na evakuaciji dviju osoba sa simptomima smrtonosnog hantavirusa, nakon sumnje na izbijanje zaraze na luksuznom kruzeru koji je zadržan uz obalu zapadne Afrike

5.5.2026.
8:01
Hina
Medicinski timovi u ponedjeljak su radili na evakuaciji dviju osoba sa simptomima smrtonosnog hantavirusa, nakon sumnje na izbijanje zaraze na luksuznom kruzeru koji je zadržan uz obalu zapadne Afrike, a na kojem se nalaze većinom britanski, američki i španjolski turisti, priopćili su dužnosnici.

Oko 150 ljudi i dalje je ostalo na brodu nakon što su tri osobe - nizozemski bračni par i njemački državljanin - preminule, dok su se drugi razboljeli, uključujući jednog Britanca koji je napustio brod i liječi se u Južnoj Africi, dodale su vlasti.

Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM), koji pomaže u suzbijanju izbijanja zaraze, potvrdio je da je kod jednog pacijenta sa simptomima potvrđen hantavirus. Izvor upoznat sa slučajem naveo je da je i preminula Nizozemka bila pozitivna na virus. RIVM je priopćio da još nije jasno imaju li i ostale osobe sa simptomima virus, niti jesu li i ostali smrtni slučajevi povezani s njim.

Virus se ne prenosi lako

Hantavirus, koji može uzrokovati smrtonosnu respiratornu bolest, prenosi se kada čestice iz izmeta ili urina glodavaca dospiju u zrak. Ne prenosi se lako među ljudima. Za bolest ne postoji specifičan lijek, pa se liječenje temelji na medicinskoj skrbi, uključujući i respiratore u težim slučajevima.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je rizik za širu javnost nizak te da nema razloga za paniku ni za ograničenja putovanja. Ipak, vlasti Zelenortskih Otoka iz opreza nisu dopustile pristajanje broda MV Hondius pod nizozemskom zastavom.

WHO je u priopćenju naveo da je na kruzeru identificirano sedam slučajeva hantavirusa, uključujući dva laboratorijski potvrđena i pet sumnjivih.

POGLEDAJTE VIDEO: Markotić objasnila zašto je opasan virus koji je ubio troje na kruzeru i što nikako ne raditi: 'Treba paziti'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
