Tri putnika na kruzeru smrtno stradala od opasnog virusa koji prenose glodavci

Tri su osobe smrtno stradale, a još su tri oboljele nakon što je na nizozemskom kruzeru navodno izbio hantavirus, koji prenose glodavci, a koji može uzrokovati kobnu respiratornu bolest, prenosi Reuters, pozivajući se na nedjeljne izjave državnih vlasti i medijske izvještaje.

Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je u priopćenju da "upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom" na brodu za polarne ekspedicije MV Hondius, koji se nalazi uz obalu Cape Verdea, otočne države u Atlantskom oceanu zapadno od afričkog kontinenta.

WHO istražuje izbijanje virusa

Kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike tri tjedna s oko 150 putnika i zaustavio se na Antarktici i drugim lokacijama na putu prema Cape Verdeu, prema medijskim izvještajima.

Glasnogovornik nizozemskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su dva nizozemska putnika smrtno stradala, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navela je u objavi na X-u da je jedan od bolesnih putnika na odjelu intenzivne skrbi u Južnoafričkoj Republici. Sky News objavio je da je putnik britanski državljanin, pozivajući se na izjavu južnoafričkog ministarstva zdravstva.

WHO je objavio da istražuje izbijanje virusa. Laboratorijskim testovima potvrđeno je da je jedna od šest oboljelih osoba zaražena hantavirusom, priopćili su iz agencije.

Iz kompanije Oceanwide Expeditions objavili su da vlasti Cape Verdea nisu dozvolile iskrcavanje putnika kojima je potrebna medicinska skrb te da nizozemske vlasti nastoje organizirati repatrijaciju dvoje putnika sa simptomima bolesti i tijela jednog od preminulih putnika.

Širi se u rijetkim slučajevima

Hantavirus širi se kad čestice urina i izmeta glodavaca kontaminiraju zrak, primjerice, nakon metenja prostora u kojima su boravili miševi. Iz WHO-a napominju da se virus kontaktom među ljudima širi samo u rijetkim slučajevima.

Bolest započinje simptomima nalik gripi koji mogu dovesti do zatajenja srca i pluća, pri čemu oko 40 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, napominje Reuters, pozivajući se na podatke američkih Centara za suzbijanje bolesti.

Ne postoje konkretni lijekovi za hantavirus pa je terapija usmjerena na potpornu skrb, uključujući respiratore u teškim slučajevima.

"WHO pomaže u koordinaciji između zemalja članica i operatera broda u medicinskoj evakuaciji dvaju putnika koji imaju simptome (bolesti), kao i u procjeni rizika za javno zdravlje i u podršci za preostale putnike na brodu", priopćili su iz WHO-a.

Iz britanskog ministarstva vanjskih poslova i južnoafričkog ministarstva zdravstva nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentarom situacije.

