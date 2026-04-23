NOĆNA MORA NA ODMORU /

Dijete (2) se bori za život, palo je na kruzeru: 'Ozljede su vrlo ozbiljne'

Dijete (2) se bori za život, palo je na kruzeru: 'Ozljede su vrlo ozbiljne'
Foto: Profimedia

Dijete je palo s visine od tri ili četiri metra pod okolnostima koje se još uvijek istražuju. Na mjestu nesreće je stabilizirano te odmah prevezeno u bolnicu

23.4.2026.
8:00
Tajana Gvardiol
Profimedia
Dvogodišnje dijete se bori za život nakon što je palo na kruzeru Mein Schiff 7 u vlasništvu TUI-ja na Madeiri. Dijete, čije državljanstvo nije objavljeno, već je samo poznato da je strani državljanin, bio je na kruzeru s roditeljima. Incident se dogodio jutros kada je kruzer bio usidren u glavnom gradu Madeire, Funchalu.

Dijete je palo s visine od tri ili četiri metra pod okolnostima koje se još uvijek istražuju. Na mjestu nesreće je stabilizirano te odmah prevezeno u bolnicu, piše The Sun

Mein Schiff 7 jedan od najnovijih brodova u floti TUI-ja i može primiti gotovo 3000 putnika. Trenutačno je na sedmodnevnom putovanju koje je započelo na Gran Canariji 20. travnja, a trebalo bi završiti na istom otoku sljedeći ponedjeljak.

Ozljede su vrlo ozbiljne

Izvori iz bolnice Dr. Nelio Mendonca u Funchalu rekli su lokalnom mediju da su ozljede malog djeteta "vrlo ozbiljne" i da mu je život ugrožen. Navodno je pokrenuta interna istraga o događaju.

Neposredno prije dolaska kruzera, dužnosnici luke Funchal rekli su u objavi na društvenim mrežama: "Luka Funchal ove srijede dočekuje dva kruzera, koji će dovesti gotovo 4000 putnika i 200 članova posade."

"Uprava luka Autonomne regije Madeira [APRAM] saznala je za incident na brodu Mein Schiff 7 u koji je bilo uključeno dijete. Incident se dogodio unutar područja nadležnosti broda. Aktiviran je Regionalni integrirani medicinski sustav za hitne slučajeve, uz podršku i procjenu na licu mjesta koju je proveo Tim za brzu intervenciju (EMIR), a dijete je prevezeno na odjel hitne pomoći bolnice Dr. Nelio Mendonça", stoji u službenoj objavi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat kruzerom doplovio u bakarski zaljev: 

