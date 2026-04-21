Slovenski mornar uspio pobjeći iz Hormuškog tjesnaca: 'Postojale su dvije mogućnosti'

Slovenski pomorac bio je na brodu koji je uspio proći opasni Hormuški tjesnac kojim je plovidba već tjednima neizvjesna i izrazito opasna.

Marko Kreslin (28), radi kao prvi časnik na njemačkom kruzeru koji je prije gotovo dva mjeseca bio nasukan u Abu Dhabiju, ispričao je za 24ur.com detalje opasne plovidbe.

Dron pao 150 metara od kruzera

"Prije nego što smo stigli do Hormuškog tjesnaca, oko 14 sati, primili smo putem radija poruku od iranske milicije da je Hormuški tjesnac ponovno zatvoren, da će se pucati na sve brodove koji pokušaju proći kroz Hormuz, što su potom i uspjeli učiniti i nama", ispričao je Kreslin, prvi časnik na njemačkoj krstarici Mein Schiff 4.

Rekao je da se sve događalo vrlo brzo. Brod se nije zaustavio, već je plovio maksimalnom brzinom - vlasnik broda želio je da što prije izađu iz opasnog područja. Jedan od dronova koji je ispalila Iranska revolucionarna garda (IRGC) pao je samo 150 metara od kruzera u more.

"Svi smo bili na pozicijama koje su upravljale brodom. Svi ostali koji nisu imali nikakve dužnosti bili su u to vrijeme, ta četiri sata kada smo bili u ovoj zoni plovidbe kroz Hormuz, na jednom od najsigurnijih mjesta na brodu, odnosno najunutarnjem, na najnižim katovima", ispričao je Kreslin.

'Postojale su dvije mogućnosti'

"Postojale su dvije mogućnosti. Jedna s iranske strane - napustiti Hormuz kroz iranske teritorijalne vode... Ta je opcija bila nekoliko dana ranije, ali vlasnik broda nije se odlučio za nju jer bi morao platiti iranskim vlastima za prolaz", rekao je Kreslin dodajući, čak i da je vlasnik platio plovidbu, brod i dalje ne bi bio siguran od napada. Opasnost je predstavljalo i minsko polje, stoga su se odlučili ploviti uz omansku obalu.

Tjesnac nisu prolazili sami, uz njih su plovila još četiri broda.

Kreslin je čekao skoro dva mjeseca u luci Abu Dhabi, nakon što je u veljači obavio nekoliko kružnih turističkih krstarenja oko Orijenta. Putnici su ukrcani u avione u roku od nekoliko dana nakon izbijanja sukoba, a šest putničkih kruzera bilo je nasukano u Perzijskom zaljevu. U ponedjeljak je spašen posljednji od njih.

