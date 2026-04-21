Vance stiže na pregovore? Iran: 'Otkrit ćemo nove karte na bojnom polju'

Američko izaslanstvo otputovat će "uskoro" u Pakistan na pregovore s Iranom, rekao je za AFP izvor, dok je predsjednik Donald Trump ocijenio "vrlo malo vjerojatnim" produljenje ultimatuma koji je dao Teheranu.

Rekao je da njegov ultimatum istječe "u srijedu navečer po američkom vremenu."Ako se američki zahtjevi do tada ne ispune, "mnogo će bombi eksplodirati", rekao je američki predsjednik za PBS.

Izraelski i libanonski predstavnici održat će drugi krug pregovora u Washingtonu u četvrtak, što će biti pri razgovori dviju zemalja od početka desetodnevnog primirja, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik State Departmenta.

Ključni događaji:

Iran: Imamo nove karte na bojištu

Izvori za Axios: J.D. Vance dolazi na pregovore u Islamabad

Pratite tijek događaja:

Iran: Pripremili smo nove karte na bojnom polju

7.10 - Predsjednik iranskog parlamenta i ključni pregovarač Mohammad-Bagher Ghalibaf napao je američkog predsjednika Donalda Trumpa rekavši da Teheran ne prihvaća prijetnje.

"Nametanjem opsade i kršenjem primirja, Trump nastoji pretvoriti pregovarački stol u vlastitoj mašti u stol predaje ili opravdati ratno huškanje", poručio je.

"Ne prihvaćamo pregovore pod sjenom prijetnji, a u protekla dva tjedna pripremili smo se otkriti nove karte na bojnom polju", dodao je u objavi na X-u.

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

7.00 - Očekuje se da će američki potpredsjednik J.D. Vance otputovati u pakistanski Islamabad u utorak ujutro na pregovore s Iranom o potencijalnom sporazumu za okončanje rata, kazala su tri američka izvora za Axios. Očekuje se da će Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner također otputovati na razgovore.

Vance bi trebao stići u Pakistan u trenutku kada se bliži kraj primirja. Trump je zaprijetio novim napadima na iranske mostove i elektrane ako se ne postigne dogovor.

Bijela je kuća navodno cijeli ponedjeljak čekala signal iz Teherana kako bi se uvjerila da će poslati svoje pregovarače u Pakistan. Izvor upućen u situaciju rekao je da Iranci odugovlače usred očiglednog pritiska Revolucionarne garde na pregovarače da zauzmu čvršći stav: nema razgovora bez prekida američke blokade.

Iranski tim je, prema pisanju Axiosa, čekao zeleno svjetlo vrhovnog vođe te je u ponedjeljak navečer stigao u Islamabad.

6.20 - Iransko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na oslobađanje posade nakon što su američke snage tijekom vikenda zaplijenile trgovački brod pod iranskom zastavom, prenosi Sky news.

Ministarstvo je izjavilo da "oštro osuđuje" ono što je nazvalo "nezakonitim i brutalnim djelovanjem" američke vojske zbog napada na iranski trgovački brod Touska u nedjelju.

Također je zahtijevano "trenutno oslobađanje" posade broda i njihovih obitelji te je pozvao nekoliko međunarodnih organizacija - uključujući UN - na "čvrst i ozbiljan odgovor".

""Bez sumnje, Islamska Republika Iran će upotrijebiti sve svoje kapacitete kako bi obranila iranske nacionalne interese i sigurnost te zaštitila prava i dostojanstvo Iranaca. Očito je da puna odgovornost za daljnje kompliciranje situacije u regiji leži na SAD-u", stoji u priopćenju.

Američko središnje zapovjedništvo ranije je na društvenim mrežama podijelilo fotografije na kojima se vidi, kako tvrde, brod Touska, koji su zaplijenili jer je "pokušao prekršiti američku pomorsku blokadu".

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

6.15 - Donald Trump inzistira da će Iran morati pregovarati sa SAD-om, upozoravajući ih da će u suprotnom uslijediti "problemi kakve prije nisu vidjeli".

"Iran će pregovarati. Ako to ne učine, suočit će se s problemima kakve nikada prije nisu vidjeli", rekao je u intervjuu za The John Fredericks Show. "Nadamo se da će postići pošten dogovor, te da će ponovno izgraditi svoju zemlju", dodao je.

Njegova izjava dolazi u trenutku neizvjesnosti oko drugog kruga mirovnih pregovora u glavnom gradu Pakistana ovoga tjedna. Iran je izjavio da razmišlja o povlačenju iz pregovora.

6.10 - Američki predsjednik Donald Trump opisao je američke napade na nuklearna postrojenja u Iranu prošle kao "potpuno uništenje", isleći na iranske lokacije za obogaćivanje urana.

U objavi na Truth Socialu, tvrdi da će "iskopavanje urana biti dug i težak proces" zbog tih zračnih napada. U istoj je objavi kritizirao neke medije jer "nisu odale priznanje našim sjajnim pilotima".

