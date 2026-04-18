Iran djelomično otvorio zračni prostor; Trump: 'Nažalost, morat ćemo ponovno bacati bombe'

Sukob na Bliskom istoku, koji je započeo napadom američkih i izraelskih snaga na Iran, ulazi u svoj 50. dan. U tijeku je još uvijek krhko dvotjedno primirje tijekom kojeg Sjedinjene Američke Države i administracija predsjednika Donada Trumpa pokušava ispregovarati obustavu iranskog nuklearnog programa.

Važna tema je i Hormuški tjesnac koji je službeno otvoren, ali radi američke blokade iranskih luka, dolaze oprečne informacije o njegovoj protočnosti. Brodovi se, unatoč najavljenom potpunom otvaranju prolaza za komercijalne brodove, još uvijek ne usude kretati tjesnacem. Iran prijeti da će ponovno zatvoriti tjesnac,ako SAD nastavi s blokadom njegovih luka.

Iran prijeti ponovnim zatvaranjem tjesnaca

Trump: 'Blokada ostaje, možda ćemo morat bacati bombe'

Rutte kaže kako ne smatra da će SAD napustiti NATO

9.41 - Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je nagađanja o mogućem povlačenju SAD-a iz obrambenog saveza, kazavši za nedjeljno izdanje lista Die Welt kako ne smatra da bi Sjedinjene Države mogle napustiti NATO savez.

Istaknuo je i da američka nuklearna zaštita za Europu nije upitna te je opisao američki nuklearni kišobran kao krajnje jamstvo sigurnosti u Europi, rekavši kako vjeruje da će tako i ostati.

Posljednjih su tjedana izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknule bojazan od toga da bi SAD mogao napustiti savez. Trump je kritizirao, kako je kazao, nedovoljnu potporu NATO partnera u ratu protiv Irana. Američki Senat morao bi odobriti povlačenje NATO-a dvotrećinskom većinom, što se smatra vrlo malo vjerojatnim.

Rutte se prošli tjedan u Bijeloj kući sastao s Trumpom i nakon toga rekao da je Trump bio "očito razočaran" zbog potpore samo nekoliko država članica transatlantskog saveza. Kazao je kako su među spornim točkama korištenje vojnih baza i misija osiguranja Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta izdvojio Španjolsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Rutte je novinama rekao da razumije Trumpovu frustraciju. Pozvao je Europu da ojača svoju obrambenu industriju, kazavši kako je to ključno da se održi odvraćanje i obrana.

Promet kroz Hormuški tjesnac se pojačava

9.00 - Podaci o praćenju plovila pokazuju ono što novinska agencija Reuters naziva "prvim većim kretanjem brodova" kroz Hormuški tjesnac od početka rata prije sedam tjedana.

Konvoj tankera jutros je prolazio kroz Hormuški tjesnac, prema podacima s nadzorne stranice MarineTraffic. Početna skupina uključivala je četiri LNG tankera i nekoliko tankera za naftu i kemijske proizvode. Čini se da se i u suprotnom smjeru formira niz plovila.

Iran djelomično otvorio zračni prostor

8.40 - Iran je u subotu djelomično ponovno otvorio svoj zračni prostor za međunarodne letove koji prelaze istočni dio njegova teritorija, priopćila je Uprava za civilno zrakoplovstvo te zemlje.

"Zračne rute u istočnom dijelu zračnog prostora zemlje otvorene su za međunarodne letove koji tranzitiraju kroz Iran", navodi se u priopćenju, a prenosi Agence France-Presse.

Zrakoplovna uprava dodala je da su se neke zračne luke također ponovno otvorile u 7 sati ujutro. Međutim, više od tri sata kasnije, web stranice za praćenje letova i dalje nisu pokazivale međunarodne letove koji prelaze Iran, a nekoliko ih je izbjegavalo njegov zračni prostor praveći duge obilazne rute.

Američka vojska predala sve glavne baze u Siriji

7.59 - Američka vojska završila je predaju svih glavnih baza u Siriji, potvrdilo je u petak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM). Američke snage nastavljaju podržavati partnerske napore u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala sigurnost u regiji, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a u odgovoru na zahtjev za komentar.

Sirijska vlada ranije je najavila potpuno povlačenje američkih trupa stacioniranih u zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku u četvrtak je objavilo da su vojni objekti u kojima su se u Siriji prethodno nalazile američke trupe u potpunosti predani sirijskoj vladi. Taj je potez bio očekivan.

U veljači su se pojavila izvješća o planovima za povlačenje SAD-a iz Sirije, a predsjednik Donald Trump već je 2018., u vrijeme njegova prvog mandata rekao da bi se američki vojnici trebali potpuno povući iz zemlje. Procjene o broju ondje stacioniranih američkih vojnika kretale su se između 900 i 2000.

Američka vojska godinama se borila u Siriji uz kurdske snage protiv Islamske države, koja se od 2019. smatra vojno poraženom.

Xi Jinping 'vrlo sretan' zbog otvaranja tjesnaca

7.20 - Predsjednik Xi Jinping je "vrlo sretan" što se Hormuški tjesnac ponovno otvara, izjavio je Donald Trump na društvenim mrežama. Trenutna neizvjesnost oko otvorenosti plovnog puta bila je očita u objavi, a predsjednik je izjavio da je "otvoren i/ili se brzo otvara".

Američki predsjednik je rekao da se raduje s kineskim vođom 14. i 15. svibnja te da će taj sastanak biti "poseban".

Podaci praćenja plovila pokazali su da je u subotu viđen konvoj tankera kako napušta Meksički zaljev i prolazi kroz Hormuški tjesnac. Skupina se sastojala od četiri tankera za ukapljeni naftni plin i nekoliko tankera za naftne derivate i kemikalije, a još su tankeri isplovili iz Zaljeva, prema podacima MarineTraffica koje je citirao Reuters.

Šef iranskog parlamenta: Trump iznio sedam tvrdnji, sve su laž

7.00 - Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf uputio je oštre poruke Sjedinjenim Američkim Državama, optužujući američkog predsjednika Donalda Trumpa za iznošenje, kako tvrdi, niza neistina i upozoravajući na moguće posljedice po globalni promet kroz Hormuški tjesnac.

U objavi na društvenoj mreži X, Ghalibaf je naveo da je američki predsjednik u jednom satu iznio "sedam tvrdnji, od kojih je svih sedam bilo lažno", poručivši da, prema njegovim riječima, "takvim lažima nisu dobili rat, niti će išta postići u pregovorima".

"Uz nastavak blokade, Hormuški tjesnac neće ostati otvoren", poručio je i dodao da će prolazak kroz tjesnac biti moguć isključivo po "određenim rutama" i uz "odobrenje Irana", naglašavajući da će se pravila upravljanja ovim pomorskim pravcem određivati "na terenu, a ne na društvenim mrežama".

Ghalibaf se osvrnuo i na informacijski aspekt sukoba, ističući da su medijski rat i oblikovanje javnog mnijenja važan dio suvremenih konflikata.

"Medijski rat i inženjering javnog mnijenja važan su dio rata, ali iranski narod nije podložan tim trikovima", naveo je, upućujući javnost da "stvarne i točne informacije o pregovorima" potraže u nedavnom intervjuu glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Nastavi li se američka blokada, Iran prijeti zatvaranjem tjesnaca

7.47 - Iran je u subotu zaprijetio zatvaranjem strateški važnog Hormuškog tjesnaca ako Sjedinjene Države nastave s blokadom iranskih luka, nakon što je prethodnog dana najavio njegovo potpuno ponovno otvaranje za komercijalne brodove.

Obnovu prometa kroz tjesnac pozdravila su sva tržišta i Washington, a američki predsjednik Donald Trump AFP-u je rekao da je mirovni sporazum "vrlo blizu" i ustvrdio da je Iran pristao predati svoj obogaćeni uranij, ključnu točku u pregovorima.

"Idemo po njega, vrlo skoro ćemo ga dopremiti u Sjedinjene Države", izjavio je republikanski predsjednik na skupu konzervativnog pokreta Turning Point USA održanog u Phoenixu.

No Teheran je negirao da je pristao na prijenos svojih zaliha visoko obogaćenog uranija i upozorio da bi Hormuški tjesnac, kroz koji obično prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, mogao ponovno biti zatvoren.

"Nastavi li se blokada, Hormuški tjesnac neće ostati otvoren", rekao je Mohamad Bager Galibaf, predsjednik parlamenta Islamske Republike na platformi X. Dodao je da će brodovi, u svakom slučaju, morati proći kroz tjesnac uz "iransko dopuštenje".

Nagli pad cijena nafte

Najava Irana u petak o potpunom ponovnom otvaranju tjesnaca za komercijalne brodove za vrijeme trajanja primirja, što se poklapa s provedbom primirja između Izraela i proiranski orijentiranog Hezbolaha u Libanonu, potaknula je oprezne nade u mir na Bliskom istoku.

To je potaknulo i pad cijena nafte, kao i oporavak europskih i američkih burzi nakon pet tjedana rata koji je razoran za globalno gospodarstvo.

"Hvala!", odmah je, među brojnim porukama na svojoj platformi Truth Social objavio Donald Trump, preciziravši da će američka blokada iranskih luka ostati "u potpunosti na snazi" do kraja pregovora i da će se "nastaviti" ne bude li postignut dogovor.

Razgovori se nastavljaju pod pokroviteljstvom Pakistana, da bi se organizirao i drugi krug pregovora između Teherana i Washingtona nakon prvog kruga održanog prošli vikend u Islamabadu.

To je prvi put od početka izraelsko-američkih napada na Iran 28. veljače da su sukobi privremeno prekinuti na svim frontama.

U Libanonu su se mnogi raseljeni već u petak vratili svojim domovima na jugu zemlje ili u južnim predgrađima Bejruta, uporištima proiranskog pokreta Hezbolah, ignorirajući upozorenja izraelske vlade.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da Izrael "još nije završio" svoj posao na osiguranju razoružanja Hezbollaha. Izraelska vojska ostaje prisutna u Libanonu u području koje se proteže deset kilometara od granice.

No Donald Trump, koji je posredovao u ovome desetodnevnom primirju, podigao je glas protiv svog saveznika: "Izrael više neće bombardirati Libanon. Sjedinjene Države su mu to ZABRANILE. Dosta je bilo!!!", upozorio je.

Libanonska nacionalna novinska agencija ipak je izvijestila o jednome smrtnom slučaju u izraelskom zračnom napadu na jugu zemlje. Izrael nije odmah reagirao.

Prekid neprijateljstava započeo je u noći na petak, nakon mjesec i pol dana sukoba u kojemu je poginulo gotovo 2300 Libanonaca, a raseljeno je više od milijun ljudi.

Američke snage zaustavile su 21 brod u sklopu washingtonske blokade

5.15 - Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su američke snage spriječile 21 brod da napusti Hormuški tjesnac od početka američke blokade prije četiri dana. Svi brodovi su poslušali američke naredbe da se okrenu i vrate u Iran.

Predsjednik Donald Trump je izjavio da će američka blokada "ostati na snazi" sve dok zemlja ne postigne dogovor s Iranom.

Guided-missile destroyer USS Michael Murphy (DDG 112) patrols the Arabian Sea, April 17, as U.S. forces enforce the naval blockade on ships attempting to enter or exit Iranian ports. Since commencement of the blockade, 21 ships have complied with direction from U.S. forces to…

Trump: Primirje bi moglo završiti ako se do srijede ne postigne dogovor

5.03 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da bi mogao prekinuti primirje s Iranom ako se do srijede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata.

"Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku u Washington iz Phoenixa u Arizoni.

"Dakle, imate blokadu i nažalost morat ćemo ponovno početi bacati bombe," kazao je.

Trump zagrmio na Iran: 'To se više neće koristiti kao oružje protiv svijeta!'