Hrvatski analitičar o ratu na Bliskom istoku: 'Nitko to nije mogao predvidjeti osim Izraela i SAD-a'

Od samoprozvanog predsjednika mira - do straha svijeta od kraja civilizacije.

Nešto više od godinu dana Donalda Trumpa u Bijeloj kući obilježili su ratovi, prijetnje aneksijom tuđih teritorija i slabljenje savezništva građenih nakon 2. svjetskog rata.

O sigurnosnoj situaciji za RTL Danas govorio je stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose profesor Goran Bandov.

Hormuz se danas otvara, sutra je već zatvoren. Primirje se najavi pa se niti ne održi. Uskoro pregovori se najavljuju, istječe primirje. Što možemo očekivati?

Pa ono što mi se čini ključnim, a to je o čemu se uopće tamo zapravo pregovara? Kao što vidimo, ciljevi nisu bili potpuno jasni od samog početka. U međuvremenu su se dogodili neki novi momenti, kao što je pitanje otvaranja Hormuza. On se nametnuo kao ključni izazov uopće u cjelokupnim pregovorima. Što je s onim svim ostalim temama koje su se prethodno spominjale? Hoće li se i o njima raspravljati na kojem nivou će se razgovarati?

Nuklearni program je ključno pitanje. Ali to je pitanje balističkih raketa. To cijeli niz pitanja se pojavljivao kao odlučujućeg zašto smo ušli u rat. U međuvremenu Hormuz se nametnuo kao ključna tema, ali on vidimo, Ima jedan globalni utjecaj. Pri tome treba biti potpuno jasan. Nema nikakve šanse da američka vojska nije bila potpuno svjesna toga da se ova situacija može dogoditi, ali očigledno političke elite su smatrale da ono što se dogodilo u Venezueli, micanje prvog čovjeka, može ponoviti i u Iranu. Nitko to nije mogao predvidjeti da se Venezuela može preslikati u Iran, ali očigledno političke elite SAD-a i Izraela su misle da može.

Trump danas ponovno prijeti uništenjem svih elektrana i mostova u Iranu. Kako će to djelovati na Iranci?

Sigurno neće biti stimulirajuća. Kada uništava nečije infrastrukturu, tu je s jedne strane pitanje strateško pitanje. Ako ju vojska koristi, onda na neki način imate mogućnost uništavanja ako je to za vojna pitanja. Ako nije za vojna pitanja, ne smijete niti zato što to nije u skladu s međunarodnim pravom. Sigurno sami Iranci ne mogu podupirati da netko uništava njihovu zemlju tako da ih se vrati 10, 20, 50 godina unazad. Pitanje je hoćete li imati više struje, da će biti redukcije struje. Sigurno neće biti popularno niti kod onih građana Irana koji žele promjenu vlasti i promjenu režima.

Može li se razumjeti Iran, zašto su opet zatvorili Hormuški tjesnac? Kažu nije normalno da svi prolaze, a mi ne smijemo. Je li izvjesno da američka vojska odblokira iranske luke nakon novih pregovora?

To će biti sigurno glavni uvjet samih Iranaca. I sigurno će se u tome naći rješenje. Ono što je rješenje to je da se potpuno sve otvori i vjerojatno idemo prema tome, ali obje strane su vrlo, zahtjevni pregovarači.

Kad uopće može doći do te neke win-win situacije da Iran i Amerika budu zadovoljni, a svijet odahnuo?

Ona pobjedonosno situacija koju očekuje i jedna i druga strana, sigurno proglašena. Koliko će ona biti realna, to je potpuno nešto drugo. Kao što sam na samom početku današnjeg razgovora već napomenuli, ciljevi su dovoljno nejasni da i jedna i druga strana mogu u svakom momentu proglasiti svoju pobjedu.

Sjetimo se da već zadnjih dana su i jedni i drugi već proglasili svoje pobjede, a rat i dalje traje. Tako da za očekivati je da će na kraju i jedna i druga strana izvući određene elemente i reći 'Mi smo pobijedili'. Iran već može biti zadovoljan time što nije došlo do promjene režima. Iranski režim, naravno, ne sami građani, će reći mi smo ostali na vlasti, pokazali smo koliko smo snažni i oni će pokazati svoju pobjedu. S druge strane, Amerikanci što god budu sada uspjeli izvući, pa samim tim da to bude bilo oslobođenje Hormuza, reći će evo, pobijedili smo.