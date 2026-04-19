Trump nahvalio Izrael, Vance izrazio zahvalnost papi zbog izjava o Trumpu

Rat u Iranu, koji ulazi u svoj 51. dan, sve se više pretvara u bitku za Hormuški tjesnac. Tjesnac je vrlo kratko bio otvoren, da bi ga Iran ponovno zatvorio nakon američke blokade iranskih luka i pritom pucao na tankere koji pokušavaju proći kroz tjesnac. Amerikanci su blokirali luke jer Iran inzistira da se prolaz Hormuškim tjesnacem mora plaćati. I nakon jučerašnjeg zatvaranja tjesnaca, Iran je ponovio svoj zahtjev da brodovi moraju plaćati za prolazak tjesnacem.

"Nijedno pravilo međunarodnog prava ne zabranjuje Iranu, obalnoj državi, da poduzme potrebne mjere kako bi spriječio korištenje Hormuškog tjesnaca za vođenje vojne agresije protiv Irana", objavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei na X-u. "A 'bezuvjetni tranzitni prolaz' u Hormuzu? Ta je fikcija isplovila u trenutku kada je američko-izraelska agresija dovela američku vojnu imovinu u dvorište tjesnaca", dodao je.

Od početka rata, svijet je izgubio više od 50 milijardi dolara sirove nafte zbog problema u tjesnacu, a nema značajnijeg napretka ni u pregovorima. Iran očekuje da SAD promijeni svoje "maksimalističke" zahtjeve, uglavnom o pitanju iranskog nuklearnog programa. Američki predsjednik Donald Trump u subotu je održao sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o kritičnoj situaciji u Iranu. Podsjetimo, dogovoreno primirje traje do 22. travnja.

Daljnji tijek događaja pratimo uživo na net.hr-u, budite s nama.

Ključni događaji:

Vance 'zahvalan' na papinim izjavama o Trumpu

Trump pohvalio Izrael, kritizirao ostale

Iranski IRCG preuzeo kontrolu nad pregovorima?

Pratite tijek događaja:

Što se zna o pregovorima s Iranom?

8.24 - U televizijskom nastupu, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf komentirao je stanje mirovnih pregovora uoči bližećeg roka za prekid vatre u srijedu i odluku Irana da poništi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Upozorio je da će brodski put ostati zatvoren ako SAD nastavi blokirati brodovima ulazak i izlazak iz iranskih luka:

"Već nekoliko dana blokiraju Hormuški tjesnac... Kakva glupa i glupa odluka... Ovo je još jedna njihova pogreška. Ako ne ukinete blokadu, promet u Hormuškom tjesnacu definitivno će biti ograničen, i u to nema sumnje."

Kraj primirja između SAD-a i Irana se bliži, a jedan od ključnih iranskih pregovarača rekao je da u mirovnim pregovorima "još uvijek postoji određena udaljenost" (vidi objavu ispod ove).

Predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da su obje strane imale "vrlo dobre razgovore" i prethodno je tvrdio da će se to "prilično brzo" završiti. Trump je upozorio da bi primirje u Iranu moglo završiti ako se do srijede ne postigne dogovor.

Načelnik pakistanske vojske bio je ovog tjedna u Iranu, a pakistanski izvori rekli su Reutersu da je postigao napredak u "nezgodnim pitanjima" te da se obje strane načelno slažu.

Prvi krug izravnih pregovora u Pakistanu propao je prošli tjedan. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova jučer je izjavio da nije određen datum za drugi krug, iako je Trump prethodno tvrdio da će se razgovori održati ovog vikenda.

Iranski dužnosnik prošli je tjedan izjavio da i dalje postoje "vrlo sporna pitanja" oko Teheranovih nuklearnih ambicija. Trump je tvrdio da je Iran pristao predati svoj obogaćeni uran, što je režim porekao.

Iran: I dalje postoje velike razlike unatoč napretku

7.57 - U mirovnim pregovorima Irana i Sjedinjenih Država i dalje postoje velike razlike, rekao je u nedjelju državnim medijima predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Galibaf je za novinsku agenciju Tasnim rekao da su dogovorene neke točke sporazuma sa SAD-om, ali da postoje "velike razlike" o drugim temama, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Galibaf je sudjelovao u mirovnim pregovorima u Islamabadu, razgovarajući s američkom delegacijom koju je predvodio potpredsjednik J. D. Vance, a koji su prekinuti nakon sam jednog dana.

Hormuški tjesnac je pod kontrolom Irana, podsjetio je Galibaf u intervjuu emitiranom u nedjelju. Dodao je da je američka odluka o blokadi iranskih luka "glupa" i čin "neznanja".

Nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, Teheran je odgovorio učinkovitom blokadom tjesnaca, prijeteći napadom na sva plovila koja nemaju njegovo dopuštenje za prolaz plovnim putem. Teheran je u petak ukinuo blokadu, ali ju je ponovno uveo u subotu nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka.

Uski morski prolaz ključna je točka za globalnu trgovinu naftom i plinom, a blokada je uzrokovala velike poremećaje, uzrokujući vrtoglavi rast cijena energije i izazivajući grčevite mjere širom svijeta za sprječavanje nestašice goriva. Niti jedna strana do sada nije ponudila nikakve detalje o budućnosti pregovora, nekoliko dana prije isteka krhkog primirja u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Rat, koji je sada u osmom tjednu, usmrtio je tisuće ljudi, proširio se na izraelske napade u Libanonu i doveo do naglog porasta cijena nafte zbog de facto zatvaranja tjesnaca, koji je prije rata prevozio petinu svjetskih pošiljki nafte. Vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei rekao je da je iranska mornarica spremna nanijeti "nove gorke poraze" svojim neprijateljima. Trump je taj potez nazvao "ucjenom".

Trump brani američku blokadu iranskih luka i zaprijetio je da će "ponovno početi bacati bombe" osim ako zemlje ne postignu dugoročni sporazum prije isteka primirja u srijedu.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost reklo je da iranska kontrola nad tjesnacem podrazumijeva plaćanje troškova povezanih sa sigurnosnim, zaštitnim i uslugama zaštite okoliša, izvijestili su državni mediji. Zabrinutost je ostala nakon što su najmanje dva indijska plovila napadnuta u subotu dok su pokušavala proći plovnim putem, a Indija je nakon toga pozvala iranskog veleposlanika kako bi prosvjedovala.

IRGC 'osigurao kontrolu' nad pregovorima

6.00 - Ključni thinktank izjavio je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) vjerojatno preuzeo kontrolu nad iranskim odgovorom na tekući sukob. Američki Institut za proučavanje rata smatra da je vjerojatno da su zapovjednik IRGC-a Ahmad Vahidi i članovi njegovog užeg kruga "osigurali barem privremenu kontrolu" nad iranskim vojnim odgovorom i pregovaračkom pozicijom.

Napadi mornarice IRGC-a na nekoliko komercijalnih brodova u subotu, označili su oštar zaokret u odnosu na prijašnji stav Irana da je Hormuški tjesnac "potpuno otvoren". Tu je objavu ranije dao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči.

Mediji povezani s IRGC-om u subotu su objavili da Iran nije pristao sudjelovati u još jednom krugu pregovora sa SAD-om zbog "pretjeranih" zahtjeva.

Thinktank navodi da su jučerašnji napadi vjerojatno bili osmišljeni kako bi se stekao utjecaj na SAD i učvrstila kontrola IRGC-a nad iranskom pregovaračkom politikom.

IRCG je osnovan nakon revolucije 1979. i jedna je od najmoćnijih organizacija u Iranu. Vjeruje se da garda sada upravlja iranskim vojnim i diplomatskim odgovorom na tekući sukob.

Kao dio službenih iranskih oružanih snaga, IRGC izravno izvještava vrhovnom vođi i igra središnju ulogu u iranskom korištenju stranih oružanih skupina u regiji.

Iako nije zabranjena teroristička organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD, Kanada i EU je priznaju kao takvu. Uloga skupine u nasilnom obračunu s iranskim prosvjednicima izazvala je međunarodnu osudu.

Trump hvali 'velikog saveznika' Izrael

4.38 - Donald Trump je hvalio Izrael kao "ODLIČNOG saveznika", dok je kritizirao druge neimenovane zemlje. Pišući na Truth Socialu, predsjednik je opisao zemlju kao "hrabru, odvažnu, lojalnu i pametnu". Zatim je to usporedio s "drugima koji su pokazali svoje pravo lice u trenutku sukoba i stresa“. Dodao je da se Izrael "bori žestoko" i "zna kako pobijediti".

Iako nije konkretno spomenuo nijednu zemlju, Trump je više puta napao tradicionalne američke saveznike.

U zasebnoj objavi od ranije danas, Trump se ponovno osvrnuo na Španjolsku, čiji je premijer Pedro Sanchez oštro kritizirao rat s Iranom. Napisao je da su "financijske brojke" Španjolske, čije je gospodarstvo prošle godine raslo brže od američkog, "apsolutno užasne".

Trump je također oštro kritizirao britansku vojsku i premijera Keira Starmera, kojeg je kritizirao kao "ne Winstona Churchilla".

Vance 'zahvalan' na posljednjim izjavama pape Lava

3.30 - JD Vance je rekao da je "zahvalan" papi Lavu što je rekao da "uopće nije u njegovom interesu" raspravljati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

U razgovoru s medijima, papa Leon je rekao: "Postoji određena narativna priča koja nije bila točna." Rekao je da je govor koji je održao na Molitvenom bdijenju za mir, gdje je izjavio "dosta rata", bio pripremljen prije dva tjedna, prije javnog sukoba s američkim predsjednikom.

Trump je početkom tjedna izazvao kontroverze kritizirajući papu - nazivajući ga "slabim po pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku", napisavši: "Da ja nisam u Bijeloj kući, Leo ne bi bio u Vatikanu." Predsjednik je također podijelio sliku sebe stvorenu umjetnom inteligencijom kao Isusa Krista, koju je kasnije izbrisao tvrdeći da je to bila slika koja ga prikazuje kao liječnika.

I am grateful to Pope Leo for saying this. While the media narrative constantly gins up conflict–and yes, real disagreements have happened and will happen–the reality is often much more complicated.



Pope Leo preaches the gospel, as he should, and that will inevitably mean he… https://t.co/SxWCKyhDSj — JD Vance (@JDVance) April 18, 2026

Kako amerikanci blokiraju iranske luke?

2.44 - SAD je 13. travnja započeo blokadu iranskih luka nakon što je zemlja naznačila da će brodovi koji prolaze kroz Hormuški tjesnac morati plaćati. Američka vojska tvrdi da je unutar 36 sati od blokade "potpuno zaustavila ekonomsku trgovinu koja je ulazila i izlazila iz Irana morem".

Američka blokada je ogroman podhvat u koji je uključeno više od 10.000 američkih vojnika. Blokadu, između ostalih, provodi nekoliko razarača s navođenim raketama klase Arleigh Burke.

Među njima su USS Pinckney, USS Michael Murphy, USS Delbert D. Black, USS Rafael Peralta i USS Spruance. Brodovi, prvi put razvijeni 1991. godine, imaju normalnu posadu između 329 i 359 ljudi i sposobni su ispaljivati ​​​​i Tomahawk rakete i torpeda.

U operaciji u Arapskom moru sudjeluje i USS Abraham Lincoln, američki nosač zrakoplova klase Nimitz, uveden u službu 1989. godine. To je peti američki nosač zrakoplova klase Nimitz na nuklearni pogon.

Brodu se na Bliskom istoku pridružio najveći svjetski nosač zrakoplova, USS Gerald R Ford, koji je nedavno prošao kroz Sueski kanal.

SAD je također poslao amfibijske brodove u regiju, dizajnirane za iskrcavanje i podršku kopnenim snagama. Među njima su USS Tripoli i USS New Orleans.

Najmanje jedan brzi obalni borbeni brod klase Independence, USS Canberra, sudjelovao je u blokadi.

Ukupno, SAD ima preko 12 ratnih brodova i 100 borbenih i nadzornih zrakoplova koji sudjeluju u operaciji. Američko središnje zapovjedništvo kaže da je od početka blokade vratilo najmanje 23 broda.