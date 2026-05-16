Lelekice zaludjele snimkom s legendarnom Ruslanom: 'Pobjednice 2004. i 2026. u jednom videu'

U jeku eurovizijske groznice, samo nekoliko sati uoči velikog finala u Beču, djevojke iz grupe LELEK, koje ove godine predstavljaju Hrvatsku na 70. izdanju Eurosonga, podijelile su na Instagramu trenutak koji je oduševio brojne obožavatelje. U kratkom videu spontano su zapjevale a cappella s ukrajinskom eurovizijskom ikonom Ruslanom, pobjednicom iz 2004. godine. Snimka je odmah potaknula lavinu pozitivnih komentara i dodatno pojačala nade uoči ključnog nastupa.

Na snimci se vidi kako Lelekice i Ruslana s puno energije izvode njezinu pobjedničku pjesmu "Wild Dances". U prepoznatljivom crnom kožnom kostimu, Ruslana je ponosno držala malu ukrajinsku zastavu dok je vodila pjesmu, a djevojke su je savršeno pratile moćnim vokalima.

Cijeli susret odisao je radošću, a završio je smijehom i zagrljajima, pokazujući zajedništvo i poštovanje koje vlada među umjetnicima. Lelekice su uz video kratko poručile: "Legenda u kući!", iskazujući divljenje prema ukrajinskoj pjevačici.

Obožavatelji oduševljeni snimkom

Očekivano, snimka je izazvala lavinu oduševljenje kod vjernih obožavatelja. "Wow, pobjednice Eurovizije 2004. i 2026. u jednom videu", napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali komentare poput "Samo ikone" i "Koliko kraljica u jednom kadru!", jasno pokazujući da Lelekice u finale ulaze s velikom podrškom publike.

Podsjećamo, hrvatske predstavnice večeras nastupaju pod rednim brojem 13., a prema trenutačnom stanju na top ljestvicama, iste im predviđaju 15. mjesto.