FANOVI U DELIRIJU /

Lelekice zaludjele snimkom s legendarnom Ruslanom: 'Pobjednice 2004. i 2026. u jednom videu'

Lelekice zaludjele snimkom s legendarnom Ruslanom: 'Pobjednice 2004. i 2026. u jednom videu'
Foto: LUKA KOLANOVIC/imago stock&people/Profimedia

Cijeli susret odisao je radošću, a završio je smijehom i zagrljajima, pokazujući zajedništvo i poštovanje koje vlada među umjetnicima

16.5.2026.
13:52
Hot.hr
U jeku eurovizijske groznice, samo nekoliko sati uoči velikog finala u Beču, djevojke iz grupe LELEK, koje ove godine predstavljaju Hrvatsku na 70. izdanju Eurosonga, podijelile su na Instagramu trenutak koji je oduševio brojne obožavatelje. U kratkom videu spontano su zapjevale a cappella s ukrajinskom eurovizijskom ikonom Ruslanom, pobjednicom iz 2004. godine. Snimka je odmah potaknula lavinu pozitivnih komentara i dodatno pojačala nade uoči ključnog nastupa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na snimci se vidi kako Lelekice i Ruslana s puno energije izvode njezinu pobjedničku pjesmu "Wild Dances". U prepoznatljivom crnom kožnom kostimu, Ruslana je ponosno držala malu ukrajinsku zastavu dok je vodila pjesmu, a djevojke su je savršeno pratile moćnim vokalima.

Cijeli susret odisao je radošću, a završio je smijehom i zagrljajima, pokazujući zajedništvo i poštovanje koje vlada među umjetnicima. Lelekice su uz video kratko poručile: "Legenda u kući!", iskazujući divljenje prema ukrajinskoj pjevačici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obožavatelji oduševljeni snimkom

Očekivano, snimka je izazvala lavinu oduševljenje kod vjernih obožavatelja. "Wow, pobjednice Eurovizije 2004. i 2026. u jednom videu", napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali komentare poput "Samo ikone" i "Koliko kraljica u jednom kadru!", jasno pokazujući da Lelekice u finale ulaze s velikom podrškom publike.

Podsjećamo, hrvatske predstavnice večeras nastupaju pod rednim brojem 13., a prema trenutačnom stanju na top ljestvicama, iste im predviđaju 15. mjesto. 

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.LelekRuslana
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
