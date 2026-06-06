Sprema se susret dvaju ikona? 'Stvarno nemam ništa protiv njega, samo respekt i poštovanje'

Kako FNC raste, tako se postupno dobivaju razni zanimljivi "match-upovi". Dugo je najiščekivanija borba bila ona na FNC-u 31 između Aleksandra Ilića i Đanija Barbira, a sada bismo mogli dobiti novu.

Naime, izgledno je kako je Filip Pejić na meč "izazvao" Antuna Račića napisavši kako bi volio vidjeti kako izgleda “Bog nižih kategorija”. Bio je to, dakle, "poziv" koji više sliči na prijateljsko nadmetanje nego na provociranja kakvih smo se nagledali zadnjih godina.

A kako i ne bi bio. Radi se o dva iskusna borca, prava veterana i pobjednika s velikim iskustvom.

Tako je na tu "prozivku" Pejića, koji se uskoro bori u glavnoj borbi večeri na FNC-u 32 u Osijeku, Račić također odgovorio jednako smireno.

"Stvarno nemam ništa protiv Filipa Pejića. Samo respekt i poštovanje… Što se tiče moje izjave, samo rezultatima možete to promijeniti… Mladim generacijama iskreno želim zdravlje i najmanje uspjeh kakav sam ja ostvario u ovom sportu, a možete i više, i ako treba, tu sam za pomoć", napisao je Račić na Instagramu prije nego što je podsjetio na svoj put.

Račić je naveo deset godina bavljenja judom, aktivan MMA put od 2009. godine, nastupe za notorno tvrdi ruski M-1 Global iz vremena kada je ta organizacija bila europski vrh, status FFC prvaka, pa zatim i ono najvažnije u regionalnom kontekstu – da je bio KSW prvak i da je taj pojas branio u razdoblju kada je poljska organizacija bila na svom najjačem valu. Uz to je dodao kako iza sebe ima 44 profesionalne borbe, uz omjer od 30 pobjeda, 13 poraza i jednog neriješenog ishoda.

U jednoj od svojih objava Račić je objavio i fotografiju na kojoj su on i Roberto Soldić s pojasevima, napisavši:

"Dok smo moj brat Soldić i ja držali tada KSW titule, mnogi s ovih prostora pokušavali su isto… Ne omalovažavam nikog, samo iznosim činjenice, dao vam Bog više nego nama. A ja sam svojom karijerom zadovoljan, sada samo uživam u procesu i svemu."

Hoće li iz ove diskusije proizaći borba, tek treba vidjeti, ali ona bi svakako imala smisla.

Pejiću će borba u Osijeku biti povratak nakon teškog i neugodnog nokauta u borbi s Eduardom Kexelom u veljači, dok je Račić već rekao kako mu je sljedeći cilj osvojiti još jedan pojas, a zatim se, kada za to dođe vrijeme, još snažnije posvetiti mladim borcima i prenijeti im ono što sam nije imao na početku karijere.