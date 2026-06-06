Mogu li ulice na kojima je proveo djetinjstvo pogurati Leclerca do pobjede?

Zadnji vikend prije početka onoga što svi čekamo – Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Oči gotovo cijelog svijeta usmjerene su upravo prema nogometu, no to nije jedino što nas očekuje. Osim nogometa, tu su i Formula 1, boksački spektakl te zanimljiv teniski okršaj.

Najveći sportski događaj ovog tjedna svakako je Velika nagrada Monaka. U Kneževini mnogi predviđaju kraj dominacije Mercedesa i gubitak vodeće pozicije po prvi put ove sezone, dijelom zbog fenomenalnih nastupa Ferrarijevih vozača na treninzima, a dijelom zbog specifičnosti staze u Monte Carlu.

Glavna utrka vozi se u nedjelju u 15 sati, dok su dan ranije, u subotu 6. lipnja, na rasporedu treći slobodni trening i kvalifikacije. Treći trening pratite od 12:30, a kvalifikacije počinju u 16:00. Subotnji program možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, dok vas nedjeljna utrka očekuje na glavnom kanalu RTL-a, kao i na platformi VOYO.

U subotu vas očekuje i spektakl iz svijeta boksa – Zuffa Boxing 07 u Bournemouthu. U glavnoj borbi večeri domaći borac Chris Billam-Smith (21-2) branit će svoj pojas protiv Ryana "The Bruiser" Rozickog (21-1-1). Boksački spektakl počinje u 20:00, a moći ćete ga pratiti na platformi VOYO.

A ako vam ipak treba još malo nogometa, tu je veliko finale Europskog prvenstva do 17 godina – susret Španjolske i Italije za naslov prvaka Europe. Kako će završiti europska smotra u Estoniji, na kojoj je Hrvatska nesretno ispala već u grupnoj fazi zbog slabije gol-razlike, saznajte u subotu, 7. lipnja, od 19 sati na platformi VOYO.