Liječnici upozoravaju: Ove preglede svaka žena treba redovito obavljati

Skrb o seksualnom i reproduktivnom zdravlju predstavlja temeljni aspekt cjelokupne zdravstvene skrbi i ključna je za dugoročnu dobrobit svake žene. Redoviti ginekološki pregledi, unatoč tome što mogu biti tema o kojoj se nerado govori, najvažniji su za prevenciju, rano otkrivanje bolesti i očuvanje zdravlja. Oni nisu isključivo reaktivna mjera u slučaju pojave simptoma, već proaktivan pristup koji osigurava zdravstvenu sigurnost.

Dr. Sarah Harding, ginekologinja iz Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) u Londonu, ističe: "Preventivna ginekologija ne svodi se samo na liječenje bolesti, već na osnaživanje žena kroz razumijevanje vlastitog tijela i pružanje konkretnih smjernica za očuvanje zdravlja u svim životnim razdobljima."

Kada započeti s pregledima?

Prema smjernicama stručnjaka, prvi posjet ginekologu preporučuje se u dobi između 13 i 15 godina. Taj inicijalni susret obično je savjetodavne prirode, bez fizičkog pregleda te služi kao prilika za edukaciju o menstrualnom ciklusu, kontracepciji i prevenciji spolno prenosivih bolesti. Prvi cjeloviti ginekološki pregled savjetuje se obaviti najkasnije do 21. godine života ili nakon početka spolne aktivnosti, piše Her Health Medical.

Nakon toga, preporučuje se obavljanje preventivnih pregleda jednom godišnje. Redoviti godišnji pregledi omogućuju liječniku kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja pacijentice, pravovremeno uočavanje promjena i pružanje individualiziranih savjeta.

Postupak cjelovitog ginekološkog pregleda

Cjeloviti ginekološki pregled je sveobuhvatan i uglavnom bezbolan postupak koji liječniku pruža ključan uvid u reproduktivno zdravlje žene, iako kod nekih pacijentica može izazvati osjećaj nelagode. Pregled započinje anamnezom, odnosno razgovorom o menstrualnom ciklusu, prethodnim trudnoćama, korištenju kontracepcije, obiteljskoj povijesti bolesti te eventualnim simptomima koje pacijentica primjećuje.

Nakon toga slijedi klinički pregled koji uključuje inspekciju vanjskog spolovila te pregled rodnice i vrata maternice pomoću spekuluma - instrumenta koji omogućuje vizualizaciju unutarnjih struktura i uzimanje uzoraka za citološku analizu. Bimanualnim pregledom liječnik palpacijom procjenjuje položaj, veličinu i osjetljivost maternice i jajnika. Često se kao dio pregleda provodi i ginekološki ultrazvuk, koji pruža detaljan prikaz unutarnjih organa i pomaže u dijagnostici promjena poput cista ili mioma.

Papa test i HPV

Jedan od najvažnijih segmenata ginekološkog pregleda je Papa test, citološka probirna metoda za rano otkrivanje premalignih i malignih staničnih promjena na vratu maternice. Postupak uzimanja brisa je brz i jednostavan, a rano otkrivanje abnormalnosti ključno je za uspješnost liječenja. Učestalost testiranja ovisi o dobi pacijentice i prethodnim nalazima, no standardne preporuke kreću se u intervalima od jedne do tri godine.

Dr. Jessica Miller, specijalistica ginekološke onkologije iz bolnice Johns Hopkins u SAD-u, naglašava: "Kombinacija Papa testa i HPV testiranja revolucionizirala je prevenciju raka vrata maternice. Dok Papa test traži abnormalne stanice, HPV test identificira virus koji ih uzrokuje, što nam omogućuje da interveniramo u najranijoj mogućoj fazi."

Uz Papa test, sve se češće provodi i testiranje na humani papiloma virus (HPV), koji je glavni uzročnik raka vrata maternice. Dok Papa test otkriva posljedice (stanične promjene), HPV test detektira uzrok (prisutnost virusa), omogućujući procjenu rizika i prije nastanka lezija. Važno je spomenuti i cijepljenje protiv HPV-a, dostupno u Hrvatskoj za učenike i mlade do 25. godine, koje predstavlja najučinkovitiju primarnu mjeru zaštite.

Prevencija i rano otkrivanje raka dojke

Skrb o zdravlju dojki neizostavan je dio sveobuhvatnog ginekološkog zdravlja. Preporučuje se da sve žene nakon 20. godine života jednom mjesečno obavljaju samopregled, idealno tjedan dana nakon završetka menstruacije. Cilj samopregleda je upoznavanje s normalnom strukturom vlastitih dojki kako bi se mogle prepoznati eventualne promjene, poput kvržica, zadebljanja ili promjena na koži i bradavicama.

Uz samopregled, ključnu ulogu imaju i klinički pregledi. Ženama do 40. godine starosti preporučuje se godišnji ultrazvučni pregled dojki, dok se ženama starijima od 40 godina savjetuje mamografija svake dvije godine. Ove dijagnostičke metode mogu otkriti maligne promjene i do dvije godine prije nego što postanu palpabilne (opipljive).

Ginekološki pregled prilika za savjetovanje

Godišnji pregled nije isključivo fizička provjera, već predstavlja i važnu priliku za povjerljiv razgovor s liječnikom o svim aspektima zdravlja. Teme razgovora mogu uključivati izbor kontracepcije, planiranje obitelji, menstrualne poremećaje poput dismenoreje (bolnih menstruacija) ili menoragije (obilnih menstruacija), seksualne disfunkcije ili simptome menopauze.

Dr. David Richards, obiteljski liječnik iz Manchestera, napominje: "Otvorena komunikacija je temelj odnosa između pacijentice i liječnika. Godišnji pregled je idealna prilika za postavljanje pitanja koja ženu možda brinu, bez obzira na to koliko se činila nevažnima. To povjerenje je ključno za uspješno dugoročno praćenje zdravlja."

Također je važno naglasiti da je ginekološko zdravlje usko povezano s mentalnim stanjem, stoga je razgovor o stresu, anksioznosti ili drugim emocionalnim izazovima jednako relevantan. Proaktivna briga o zdravlju, umjesto čekanja na pojavu simptoma, predstavlja najodgovorniji pristup očuvanju dugoročnog zdravlja.

