Poznati ginekolog: 'Seksualnost je važna za oporavak onkoloških pacijentica, a često zanemarena'

U trenutku kada onkološko liječenje završi, za mnoge žene borba ne prestaje. Umor, bol i tjelesne promjene često prate i problemi o kojima se rijetko govori – oni intimni, duboko povezani s osjećajem dostojanstva, ženstvenosti i kvalitete života. Upravo ti "nevidljivi" simptomi, poput suhoće rodnice, nelagode i boli, mogu dugoročno obilježiti svakodnevicu onkoloških pacijentica, iako za njih postoje jednostavna i učinkovita rješenja.

O tome kako uopće izgleda tjelesna bol kod onkoloških bolesnika i kako utječe na svakodnevni život, ali i o inicijativi za uvođenje besplatnih preparata koji bi ženama olakšali svakodnevno funkcioniranje i povratak intimnosti, razgovarali smo s doc. dr. sc. Danijelom Bursaćem, dr. med., specijalistom ginekologije i opstetricije te subspecijalistom humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije s Klinike za ženske bolesti i porode Kliničke bolnice Merkur.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Kod mnogih žena bol postaje kronična'

Tjelesna tj. somatska bol kod onkoloških bolesnika je neugodan osjetni i emocionalni doživljaj povezan s oštećenjem tkiva", kaže dr. Bursać. "Obuhvaća sve oblike boli koji nastaju zbog samog rasta tumora, metastaza, oštećenja tkiva i živaca, ali i kao posljedica onkološkog liječenja (kirurško, kemo i radio terapija)." Dodaje kako je najčešće višekomponentna i zahtijeva individualiziran, multi modalan pristup liječenju.

Tjelesna bol kod onkoloških pacijentica posebno onih koje su prošle mastektomiju ili druge kirurške i adjuvantne zahvate, ima dubok, svakodnevni i višeslojni utjecaj na život. Ona nakon mastektomije i drugih onkoloških zahvata utječe na pokretljivost, san, emocionalnu stabilnost, samopouzdanje, seksualnost, radnu sposobnost i društveni život. Kod mnogih žena bol postaje kronična i povezana je s trajnim psihološkim i funkcionalnim posljedicama, što zahtijeva integrirani pristup liječenju, medicinski, psihološki i rehabilitacijski.

"Liječenje tjelesne boli kod onkoloških bolesnika zahtjevno je jer bol u onkologiji nije jedinstvena, već je kombinacija različitih mehanizama (somatska, visceralna, neuropatska…), brzo se mijenja i često je povezana s emocionalnim i socijalnim faktorima", rekao je dr. Bursać. "Izazovi u liječenju tjelesne boli kod onkoloških bolesnika proizlaze iz složenosti boli, nedovoljne procjene, straha od opioida, nuspojava terapije, kronične neuropatske boli i psiholoških čimbenika. Bol se najbolje kontrolira multimodalnim pristupom koji uključuje farmakoterapiju, fizioterapiju, psihološku podršku, edukaciju i rano uključivanje palijativnog tima te individualno prilagođenu terapiju."

'Seksualnost nadilazi samu aktivnost'

Na simpoziju Sex (i) dijagnoza vol. 2 udruge Nismo same dr. Bursać pričao je o tome kako je seksualnost važan dio kvalitete života, te o svim ‘pomagačima’ koji mogu olakšati i obogatiti intimni život. Tako je i s nama podijelio zašto je seksualnost tako važan aspekt oporavka i kvalitete života.

"Seksualnost je iznimno važan, ali često zanemaren element oporavka kod onkoloških bolesnika. Ona nadilazi samu seksualnu aktivnost, obuhvaća intimnost, identitet, samopouzdanje, tjelesnu sliku sebe i emocionalnu povezanost", rekao je. "Zbog toga seksualnost postaje ključni dio ukupne kvalitete života nakon dijagnoze i liječenja raka."

"Onkološki tretmani često narušavaju seksualnu funkciju, pa podrška u ovom području predstavlja ključni faktor sveobuhvatne skrbi", poručuje ginekolog.

'Problemi administracije ne bi trebali nadilaziti stvarne probleme pacijenata'

Na simpoziju također je spomenuta implementacija besplatnih preparata za onkološke bolesnike kao što su preparati koji pomažu suhoći rodnice i slično. Dr. Bursać tvrdi da veliki broj onkoloških pacijentica pati od toga, te da im je time značajno narušena kvaliteta života i svakodnevno funkcioniranje.

"Uporabom navedenih preparata, simptomatologija se može značajno smanjiti, a kod većine pacijentica gotovo i neutralizirati", poručio je. "Nehormonalna terapija, pruža trenutno vlaženje i smiruje osjećaj suhoće, peckanja i zatezanja rodnice, pomaže u obnavljanju prirodnog pH vagine i jača zaštitnu barijeru sluznice, što smanjuje sklonost iritacijama, jer se sluznica vraća u svoje fiziološko stanje."

Prema dostupnim izračunima, obzirom na cijenu preparata i ukupni godišnji broj pacijentica sa navedenom simptomatologijom, trošak uvođenja preparata na listu pomagala za onkološke pacijente zdravstveni sustav koštao bi kao jedan prosječni novi automobil (cca 40.000 EUR), tvrdi dr. Bursać.

"Gledano na ostale troškove i postupke liječenja možemo reći da je to minimalan iznos s maksimalnom iskoristivošću i dobrobitima za pacijentice", dodao je.

Stručnjak je objasnio kako bi se samim postupkom omogućavanja dobivanja navedenih preparata i stavljanjem preparata na listu pomagala, pokazalo pacijentima da ustvari "vodimo brigu o njihovom sveobuhvatnom procesu izlječenja, a ne samo o segmentima liječenja."

O specifičnim izazovima ili preprekama u implementaciji ovog programa u praksi bilo mu je teško govoriti, s obzirom na to da nije, kako kaže, stručnjak za administraciju, politiku ili upravljanje i strategije planiranja. "Mislim da eventualni problemi administracije ne bi trebali nadilaziti stvarne, somatske i psihološke probleme pacijenata, naročito jer smo svi mi u sustavu upravo radi njih", zaključio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'