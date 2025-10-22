Zašto tako malo pričamo o perimenopauzi? Stručnjakinja: 'Žena na Balkanu mora biti jaka'

"Ma, ima do toga" ili "to se meni neće dogoditi" – nešto je što bi moje vršnjakinje i ja rekle na spomen perimenopauze. Tko u dvadesetima razmišlja o hormonima, valunzima i pitanjima identiteta? A možda bismo trebale. Jer, kako kaže Tamara Brezičević, diplomirana socijalna radnica i edukantica završne godine iz transakcijske analize, smjer psihoterapija: "Nećemo se ni okrenuti, a već će nas snaći."

Perimenopauza nije samo medicinski pojam koji označava kraj plodnog razdoblja za žene u četrdesetima i pedesetima, te prijelaz u menopauzu. Ona je puno više od toga – emocionalna, psihološka i identitetska prekretnica. I što više o njoj šutimo, to nas jače može zateći. Za Net.hr Brezičević je otkrila kako perimenopauza utječe na žene, mijenja njihove odnose, ali i kako ona sama doživljava ovo posebno razdoblje života.

Što je perimenopauza?

Perimenopauza je razdoblje dubokih promjena, ne samo tjelesnih, hormonalnih, nego i emocionalnih. Prvenstveno se radi o promjenama identiteta koje se događaju. Promjene u razini estrogena mogu utjecati na raspoloženje, koncentraciju, san i razinu energije.

Foto: Vid Redža/Praktičari Za Praktičare

Važno je razumjeti da je perimenopauza jedan psihološki prijelazni period u kojem žena počinje postavljati pitanja smisla, identiteta i vlastitih granica. Najčešće se žene pitaju: "tko sam ja? Živim li zaista život koji sam sama izabrala i želim živjeti, ili živim život koji su mi drugi nametnuli? Živim li prema uvjerenjima koja sam pokupila od svojih roditelja, roditeljskih figura ili gurua, misleći da tako mora biti?"

Perimenopauza je upravo to razdoblje kada možemo stati na loptu, pritisnuti dugme za reset i vratiti se nekim stvarima te ih preispitati. To nije nužno novi početak, nego prilika da donesemo nove odluke i promijenimo ono što nas smeta.

Neke žene u četrdesetim i pedesetim godinama imaju priliku promijeniti ono što ih smeta i posvetiti se stvarima koje su u dvadesetima stavile na čekanje. Neke se žene toga sjete, neke zaborave, ali moj cilj, kao budućeg terapeuta, je podsjetiti žene da imaju pravo na to.

Kako perimenopauza utječe na samopouzdanje kod žena?

Perimenopauza različito utječe na samopouzdanje kod žena. Postoje dvije vrste žena. Jedne su one na koje perimenopauza pozitivno utječe – to su žene koje rade na sebi, jačaju sebe i svoje samopouzdanje, ulažu u sebe. Neke od njih idu na terapiju, a neke naprave veliku promjenu u odnosima i u cijelom svom životu.

S druge strane, neke žene doživljavaju perimenopauzu kao gubitak sebe, svoje mladosti i ljepote. Naravno, tijela nam se mijenjaju i ne izgledamo više kao kad smo imale dvadeset godina. To za neke žene može imati prilično loš utjecaj na samopouzdanje.

Zbog toga neke žene koje imaju novaca pribjegavaju raznoraznim operacijama i filerima. Nisam protiv toga, ali što god napravile kozmetički, nećemo promijeniti činjenicu da smo žene tih godina.

Zato, mislim da puno lakše prolaze žene koje prihvate perimenopauzu kao normalno razdoblje u životu koje prethodi menopauzi. Budimo realni, perimenopauza i menopauza su treća, zadnja trećina našeg života. Znam da zvuči okrutno, ali je tako, i zašto ne bismo to proživjele autentično, onako kako želimo?

Koji alati pomažu ženama da se lakše nose s perimenopauzom?

Mislim da svaka žena ima nešto što je može potaknuti da se lakše nosi s perimenopauzom. Psihoterapija je jedan odličan alat, jer uz pomoć terapeuta dolazi do uvida u neke stvari i zajedno s njim radi na promjenama onoga što ne odgovara.

Netko to može odraditi i sam. Neke žene odluče provoditi više vremena u prirodi i okrenu se aktivnostima koje ih vesele i opuštaju. Druge se okreću ljudima – shvate da im nije dovoljno druženje s malim brojem kontakata pa se uključe u različite aktivnosti ili društva.

Foto: Shutterstock

Postoji puno načina i stvari koje nam mogu pomoći da se nosimo s perimenopauzom. Naravno, postoji i medicinski dio, lijekovi i slično, u koji ja ne ulazim. No, rad na sebi može uvelike pomoći da se izborimo s promjenama, da pronađemo svoje mjesto i svrhu te da uđemo u menopauzu kao svoje, radosne, sretne i zadovoljne žene. Tako pokazujemo i mladim generacijama da život ne prestaje u pedesetima, nego da tada može početi novo, ispunjeno razdoblje.

Kako partnerski odnosi i seksualnost mogu biti pogođeni tijekom perimenopauze?

Partnerski odnosi i seksualnost mogu biti jako pogođeni tijekom perimenopauze, prvenstveno zbog tjelesnih simptoma koje žene doživljavaju. Kako pada razina estrogena, javljaju se brojni tjelesni simptomi, a suhoća rodnice je vrlo česta pojava. To može dovesti do gubitka užitka tijekom seksualnih odnosa. Zbog toga često dolazi i do otuđenja od partnera, osobito ako se te promjene ne komuniciraju i ako ne postoji razumijevanje s njegove strane. Međutim, za to postoje rješenja.

Uvijek savjetujem ženama da razgovaraju sa svojim ginekologom ili ginekologinjom, ali i s partnerom – da iskreno kažu kakva je situacija i što ih muči. Možda je potrebno neke stvari raditi drugačije; nije nužno da sve ostane isto kao prije.

Vrlo je važno imati povjerenje u svog partnera i pokazati mu svoju ranjivost kakva jeste u ovom razdoblju. Ako postoji normalan odnos, brak ili partnerska veza, razumijevanje i podrška su mogući.

Većina muškaraca zapravo nema pojma što je perimenopauza ili menopauza, jako malo njih zna što se događa, pa mislim da bi ih trebalo educirati. Općenito, nedostaje edukacije i za mlade djevojke o ovim temama.

Zato su edukacija, razgovori s partnerima, prijateljicama, drugim ženama i grupe podrške važni načini da se same možemo bolje nositi s tim promjenama.

Zašto uopće tako malo pričamo o menopauzi i perimenopauzi?

Ja bih rekla – zbog srama. Zbog toga što mi živimo ovdje gdje živimo, na Balkanu, a naše majke i bake o tome nisu pričale. Naša žena, žena na Balkanu, mora biti jaka.

Taj nekakav "driver" – budi jaka – iznimno je izražen kod žena na Balkanu i zbog toga se o tim stvarima ne priča. Žene, barem po mom iskustvu, kad pričaju jedna s drugom – uljepšavaju sve. Tako da bi čovjek pomislio: "Ajme, to je tako jednostavno proći!"

A onda, kad malo dublje zagrebemo i kad iskreno podijelimo svoje iskustvo, dogodi se nešto lijepo – ta žena preko puta nas se otvori i shvatimo: dijelimo iste probleme.

Perimenopauza i menopauza nisu lagane – barem meni nisu bile – ali su iscjeljujuće. I zaista nam mogu pružiti priliku da budemo zadovoljnije, sretnije i da neke stvari u životu napokon posložimo kako treba.

Kako se nositi s osjećajem gubitka mladosti ili promjenom uloge?

Moram priznati, sada govorim iz osobnog iskustva – ne osjećam da sam izgubila mladost. Imam 55 godina, ali vjerujte mi, u glavi je još uvijek neka djevojčica. I hvala Bogu da je tako – drago mi je zbog toga.

Stvarno ne doživljavam ovo razdoblje kao gubitak mladosti. Radujem se dobu u kojem jesam i onome što mi dolazi. Donosi toliko lijepih trenutaka, i samo se nadam da ću biti blagoslovljena s još puno godina u ovom vremenu – da ću moći uživati u njima i iskoristiti ih kako treba.

Znači, ja stvarno ne gledam na ovo razdoblje kao nešto negativno, nego kao priliku za povratak sebi i priliku za istinsko uživanje u životu.

Koliko često žene zapravo osjećaju taj neki gubitak mladosti?

Često taj osjećaj gubitka mladosti osjećaju žene koje su pod utjecajem medija i društvenih mreža, gdje im se neprestano serviraju slike "savršenog" izgleda – prekrasne, divne šezdesetogodišnjakinje koje nemaju ni jednu boru, koje su super fit, dotjerane, uvijek nasmijane.

I onda žena gleda to i pomisli: "Ajme, pa što sam ja? Pogledaj mene, a pogledaj nju... Zašto ja izgledam ovako? Zašto se ja osjećam ovako?"

Zato mislim da bismo se trebale prestati uspoređivati i umjesto toga težiti tome da budemo svoje, autentične. Jer ono što je stvarno vrijedno nije izgled koji se pokazuje izvana, nego kako se osjećamo iznutra i koliko smo povezane same sa sobom.

