Prirodna, ali zahtjevna faza: Istraživanje otkrilo koliko žene pate u tišini i što im zaista treba

Menopauza, nekoć tabu-tema, sve češće zauzima središnje mjesto u razgovorima o ženskom zdravlju. Svijet se, čini se, konačno otvara prema stvarnosti milijuna žena koje prolaze kroz ovu prirodnu, ali često zahtjevnu životnu fazu. Međutim, novo istraživanje brenda INTIMINA, specijaliziranog za žensko intimno zdravlje, pokazuje da se žene i dalje suočavaju s nizom izazova – od fizičkih promjena do društvenog pritiska – i da im je prijeko potrebno više razumijevanja i podrške.

U istraživanju je sudjelovalo 4.000 žena između 40 i 60 godina iz Velike Britanije, Španjolske, Francuske i Italije. Fokus je bio na onima koje su prošle ili trenutačno prolaze menopauzu, a rezultati otkrivaju složenu sliku emocionalnog, fizičkog i društvenog iskustva koje menopauza sa sobom donosi.

Gubitak samopouzdanja u tišini

Više od polovice žena izjavilo je da se tijekom menopauze osjećaju negativnije (51 posto), nezadovoljnije (50 posto) i manje samopouzdano (46 posto) nego prije. Ove brojke ukazuju na duboku krizu samopouzdanja – iskustvo koje, premda zajedničko mnogima, često ostaje prešućeno.

Najčešći uzrok? Fizičke promjene. Povećanje tjelesne mase, valunzi i drugi vidljivi simptomi, promjene na koži, stanjivanje kose, problemi s vaginalnim zdravljem i gubitak mišićnog tonusa – sve to dodatno naglašava osjećaj udaljenosti od vlastitog tijela.

Društvo koje i dalje šuti

Iako menopauza zahvaća polovicu populacije, žene se i dalje osjećaju nevidljivima u medijima i kulturi. Više od 54 posto sudionica istraživanja smatra da u medijima nedostaje prezentacija žena koje prolaze menopauzu, dok 39 posto osjeća pritisak da izgledaju mladoliko.

Čak 41 posto žena priznaje da se sada češće uspoređuje s mlađima nego ranije. Nedostatak uzora i nerealni standardi ljepote samo pojačavaju osjećaj izolacije i nesigurnosti.

Strategije koje pomažu – i one koje ne pomažu

Unatoč izazovima, žene aktivno traže načine kako se bolje nositi s promjenama. Vježbanje (53 posto), drugačiji modni izbori (43 posto) i promjene u njezi kože (30 posto) najčešće su strategije. No, gotovo jedna od osam žena (12 %) kaže da ništa ne pomaže, dok se druge oslanjaju na razgovore s prijateljicama ili kozmetičke tretmane – često bez osjećaja trajnog olakšanja.

Nova percepcija ljepote

Jedna pozitivna promjena koju menopauza donosi jest promjena prioriteta. Gotovo polovica žena izjavila je da im je zdravlje važnije od izgleda. Za mnoge, ljepota više nije vezana za fizičke karakteristike, već za unutarnji mir (33 posto), fizičku snagu (33 posto) i brigu o sebi (49 posto).

Više od 40 % žena redefinira svoj pojam ljepote, odbacujući tradicionalne standarde i birajući ono što njima osobno ima smisla.

Kulturalna sljepoća prema starenju žena

Ipak, veći društveni problemi ostaju. Čak 41 posto žena smatra da njihova kultura negativno gleda na starenje žena, dok samo 14 posto vjeruje da starije žene dobivaju priznanje koje zaslužuju.

To rezultira sve nižim prihvaćanjem vlastitog tijela – u usporedbi s 30-im i 40-im godinama, čak 39 posto žena osjeća se manje zadovoljno sobom, dok se tek njih 28 posto osjeća bolje.

Što ženama treba – i što traže

Upitane što bi im pomoglo da se lakše nose s promjenama, žene su istaknule:

Bolji pristup resursima za ljepotu i wellness prilagođenima menopauzi (35 posto)

Više autentičnih prikaza starijih žena u medijima (33 posto)

Naglasak na mentalnom zdravlju i samopouzdanju (32 posto)

Gotovo trećina želi otvorenije razgovore o menopauzi, dok 19 posto žena pesimistično smatra da im nijedan resurs ne bi pomogao – upozoravajući na dubinu problema i nužnost sustavne promjene.

Dr. Susanna Unsworth, ginekologinja i medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA, upozorava da je trenutna društvena slika menopauze ne samo zastarjela, nego i štetna.

“Prečesto se žene u menopauzi prikazuju kao starije, umorne i svedene samo na njihove simptome, čime se učvršćuju negativni stereotipi. Kad bismo, umjesto toga, ovo životno razdoblje slavili kao vrijeme snage, vitalnosti i životnog iskustva, više bi žena sebe vidjelo u tom svjetlu i osjećalo se dovoljno osnaženo da ga prihvati", rekla je.

