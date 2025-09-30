PLAVE ZONE /

U ovim mjestima ljudi najduže žive: Dugovječnost je pravilo, a ne iznimka
Foto: Pexels, Profimedia
Diljem svijeta postoje iznimna mjesta gdje dugovječnost nije rijetkost, već pravilo. U tim područjima, poznatim kao "Plave zone" i druge regije s izrazito dugim životnim vijekom, ljudi žive znatno duže i zdravije, često dosežući duboku starost uz minimalne kronične bolesti. Istraživači su identificirali specifične životne navike, prehranu i društvene strukture koje doprinose ovakvoj dugovječnosti, nudeći nam vrijedne lekcije o tajnama zdravog i ispunjenog života.
Bilo da se radi o drevnim ritualima ili modernim politikama, tajna dugovječnosti leži u kombinaciji zdrave prehrane, redovitog kretanja, snažnih društvenih veza i osjećaja svrhe. Ove oaze dugovječnosti dokazuju da kvalitetan i dug život nije nedostižan san, već rezultat svakodnevnih izbora koji oblikuju naše okruženje i nas same.

Koncept Plavih zona, koji je popularizirao istraživač Dan Buettner u suradnji s časopisom National Geographic, odnosi se na pet demografski potvrđenih regija gdje ljudi žive izvanredno dugo, piše National Geographic.

Pogledajte u galeriji o kojim mjestima se radi.

30.9.2025.
12:00
Antonela Ištvan
Pexels, Profimedia
U ovim mjestima ljudi najduže žive: Dugovječnost je pravilo, a ne iznimka