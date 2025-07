Riječanka Larisa (58) rođena je s dvije maternice i četiri jajnika: 'Liječnik mi je rekao da pobacim'

Otkako je prvi put dobila menstruaciju s 11 godina, Riječanka Larisa (58) redovito je imala ginekoloških problema, a krvarenja su joj bila bolna i obilna. Kako je i njezina majka imala slična iskustva, nije pridavala pažnju tome.

Do svoje 27. godine Larisa je imala učestale upale i pojačani iscjedak, a poslije su se počele javljati i gljivične infekcije. U to vrijeme simptome je ublažavala kamilicom, no tegobe su se s vremenom nastavile pa i pogoršavale. Kako je u 27. godini stanje znatno uznapredovalo, odlučila je potražiti stručnu pomoć u jednoj privatnoj ginekološkoj ordinaciji.

Larisa priča kako joj je dijagnoza dvostruke maternice i četiri jajnika promijenila život — od prvih simptoma i izazova u trudnoći, do iskustava kroz menopauzu.

Otkrivena joj je dvostruka maternica u 27. godini

Tijekom pregleda postalo joj je jasno da se ne radi o uobičajenoj upali. Nakon detaljne obrade, ginekolog je postavio rijetku dijagnozu — dvostruku maternicu (uterus duplex).

"Nakon pregleda, zamolio me da sjednem nakon čega mi je rekao da se na 1000 žena rodi jedna s dvostrukom maternicom. Tada mi je objasnio da prirodnim putem nikad neću moći roditi, jedino carskim rezom", započela je Larisa priču.

Međutim, kada je imala 30 godina, Larisi se drastično promijenio život - ostala je u drugom stanju.

"Otišla sam u jednu privatnu kliniku i nakon pregleda mi je jedan stariji liječnik rekao: 'Trudni ste, ali ne možete roditi to dijete. Najbolje bi bilo da napravimo abortus.' Zatim me poslao preko puta - na druga vrata - ista klinika, drugi liječnik. Pitao me zašto plačem, a kad sam mu objasnila o čemu se radi, pokazao mi je na ultrazvuku jednu točkicu i rekao: 'Pogledajte ovu točku, stvara se novi život, idemo se boriti za to dijete.' I tako sam imala borbu malo manje od devet mjeseci jer je beba rođena ranije", prisjeća se ova Riječanka.

Nakon porođaja joj otkrili i četiri jajnika

Trudnoća je u početku tekla bez većih poteškoća, no već u drugom mjesecu došlo je do krvarenja. Liječnici su utvrdili da se radilo o blizanačkoj trudnoći, jedno dijete se nalazilo u jednoj maternici, a drugo u drugoj.

"Jednostavno sam prokrvarila. Trbuh mi je tijekom trudnoće rastao skroz udesno jer je beba, koja je ostala, bila u desnoj maternici. Porođaj je morao biti izveden carskim rezom, ali nakon pregleda liječnici su utvrdili da imam dva dupla otvora u maternici, a kasnije su mi otkrili da imam i duple jajnike. Što medicina više napreduje, više mi stvari otkrivaju", dodaje Larisa.

"Za uterus duplex dotad nikad nisam čula niti da je netko u obitelji imao takvu dijagnozu, a nisam ni upoznala nekog tko to ima. Priroda me podarila duplo i duple mi probleme stvorila. Inače taj uterus duplex je svugdje različit. Da je, recimo, kod mene bio malo više u desno, onda vjerojatno ne bih mogla roditi, jedino nakon operacije da se tako otklonilo, ali i to je upitno, tako da je na neki način ipak bila sreća u nesreći. Iako mi je još uvijek teško kad vidim blizance na cesti", objašnjava.

Na početku menopauze krvarila 50 dana

Ulaskom u menopauzu u 48. godini života, Larisa je ponovno prošla kroz neobično i iscrpljujuće iskustvo. Umjesto očekivanog prestanka menstruacije, krvarenje je potrajalo čak 50 dana.

"Bila sam toliko slaba da nisam mogla ustati iz kreveta. Ništa od lijekova nije pomoglo. Sa svaki novim lijekom bilo mi je još gore. Na kraju mi je jedan liječnik rekao: 'Ništa, nikakav lijek, morate se očistiti prirodno bez ičega.' I tako sam danima ležala nemoćna dok nije samo prestalo. Od tad do sad nisam imala nikakvih problema, a prošlo je već devet godina", ističe.

Larisa smatra da se o ovom problemu premalo piše i govori. Smatra kako je važno da žene budu bolje informirane jer mnoge ni ne znaju da takva rijetka stanja postoje, te da mogu značajno utjecati na njihovo zdravlje i trudnoću.

"O ovome se uopće ne piše. Premda ih je malo, postoje žene koje imaju dvostruku maternicu. Kad god sam išla na pregled u neku kliniku, kad bi vidjeli moju anomaliju i ostali liječnici bi zamolili da me pregledaju jer se s tim susreću samo u knjigama, a uživo nikad. O tome se ne priča i ljudi misle da izmišljamo, te da je to nemoguće pa onda i ja šutim o tome. Samo uski krug ljudi to zna. Bio mi je šok kad sam saznala i to u devedesetima kada je život bio potpuno drukčiji. Danas smo u nekim naprednim vremenima, a o tome se na žalost još ne govori koliko bi trebalo. Žene koje su rođene s takvom anomalijom moraju naučiti živjeti s time. Naravno, pitanje je koliko je žena umrlo tijekom porođaja i jesu li imale upravo taj uterus duplex, a da ni same to nisu znale niti je medicina tada znala dovoljno o tome", zaključuje Larisa.

Što je uterus duplex i koji su simptomi?

Uterus didelphys ili uterus duplex, poznat i kao dvostruka maternica, rijetka je urođena anomalija ženskog reproduktivnog sustava kod koje tijekom embrionalnog razvoja ne dolazi do spajanja Müllerovih kanala. Posljedica toga je postojanje dviju potpuno razvijenih maternica, koje često imaju i zaseban cerviks, a u nekim slučajevima i dupli vaginalni kanal.

Učestalost ove malformacije procjenjuje se na svega 0,3 posto opće populacije, što je čini jednom od najrjeđih kongenitalnih anomalija maternice.

U mnogim slučajevima dijagnoza se postavi slučajno, tijekom rutinskog ginekološkog pregleda ili prilikom obrade uzroka ponovljenih spontanih pobačaja ili izraženih menstrualnih tegoba. Simptomi, ako su prisutni, uključuju bolne menstruacije, bol tijekom spolnog odnosa, obilna menstrualna krvarenja te povećan rizik od spontanih pobačaja i prijevremenog poroda. Iako uterus duplex može povećati rizik od komplikacija, žene s ovom dijagnozom, uz odgovarajući medicinski nadzor i redovito praćenje, najčešće uspješno zatrudne i rode zdravu djecu. U većini slučajeva uterus duplex ne zahtijeva liječenje, osobito ako žena nema tegoba ili ako je trudnoća uredna.

