Svi se parovi svađaju, pomaže li vjenčanje? Jedna vještina značajno pridonosi odnosima u braku

Svatko ima drugačije mišljenje o tome mijenja li se veza doista nakon vjenčanja. Neki će reći kako je formaliziranje odnosa samo ojačalo njihovu povezanost, dok će drugi smatrati da "papir" nije imao gotovo nikakav utjecaj. Postoje i oni koji će priznati da je brak u njihov odnos unio potpuno nove izazove.

No, što je sa svađama? Svi se parovi svađaju – iako to čine na različite načine i s različitim intenzitetom. Postavlja se pitanje utječe li brak na prirodu i učestalost tih sukoba. Povećava li uloge ili, naprotiv, čini nesuglasice manje važnima u široj slici zajedničkog života? Ako se oko nečega svađate prije braka, hoće li ti isti problemi – ako ostanu neriješeni – postati još veći nakon vjenčanja? Ili će izgubiti žar jednom kad izmijenite zavjete i prstenje?

U članku za Cosmopolitan, devet žena podijelilo je svoja iskrena iskustva o tome kako su se svađe s njihovim partnerima promijenile nakon što su uplovile u bračnu luku.

1. Od sitnih nesporazuma do tvrdoglavosti

"Prije braka, naše su svađe uglavnom bile sitni nesporazumi. Nakon vjenčanja, pretvorile su se u čistu tvrdoglavost i nedostatak komunikacije. Trebalo nam je nekoliko godina, nekoliko zaista teških razdoblja i puno rada na razumijevanju vlastitog mentalnog zdravlja, ali i zdravlja naše veze. Sada, s dvoje djece, funkcioniramo kao pravi tim i gotovo se ne svađamo. Možda se ponekad naljutimo i treba nam prostora da se ohladimo, ali nakon toga mirno razgovaramo, bez osuđivanja, i uvažavamo osjećaje onog drugog", rekla je prva žena.

2. Od podjele poslova do životnih izazova

"Na početku su se mnoge naše svađe vrtjele oko učenja zajedničkog života – podjela kućanskih poslova, različite navike u održavanju doma i slično. Morali smo otkriti i svoje 'jezike ljubavi'; on iskazuje ljubav čišćenjem kuhinje, dok ja samo želim zagrljaj na kauču. Jednom kad smo naučili bolje komunicirati, sve je postalo lakše", izjavila je druga žena. "I dalje se ponekad porječkamo oko poslova, ali to više nisu ozbiljne svađe. Većina naših trenutnih problema proizlazi iz zdravstvenih poteškoća s kojima se oboje suočavamo. Ja postanem mrzovoljna kad me boli, a on je nervozan kad je anksiozan... ali riješit ćemo i to, korak po korak."

3. Male iritacije postaju veliki problemi

"U braku smo 22 godine, a zajedno 24. One sitnice koje su vas na početku samo malo živcirale, kasnije postaju ogromni problemi. Ako vam nešto smeta sada, razgovarajte o tome odmah. Također, svi pričaju o zaljubljivanju, ali prava ljepota je u zajedničkom rastu u ljubavi. Starenje zajedno. To je, po mom mišljenju, jedna puno dublja i bolja vrsta ljubavi", otkrila je treća žena.

4. Problemi samo mijenjaju oblik

"Komunikacija je bila naš glavni problem prije braka. Danas mislim da odlično funkcioniramo, ali on bi vjerojatno rekao da nam sada u braku nedostaje intimnosti i strasti", rekla je jedna supruga.

5. Nesigurnosti nestaju, dolaze nove teme

"Prije smo imali klasične probleme u vezi: 'Ne posvećuješ mi dovoljno pažnje', 'Predugo si ostao vani'. Nakon što smo se vjenčali, većina tih problema postala je beznačajna jer su se temeljili na našim nesigurnostima u vezu. Sada se uglavnom svađamo oko politike i sličnih gluposti", izjavila je peta žena.

6. Neki se problemi nikada ne promijene

"Prije braka, svađali smo se oko toga što me nije poštovao i što je volio koketirati s drugim ženama. Nakon vjenčanja, svađamo se oko potpuno iste stvari. Uz to, sada se žali da 'ne radim dovoljno po kući' iako radim, studiram i odgajam djecu. Nije nikakvo iznenađenje da smo usred procesa razvoda", otkrila je jedna od njih.

7. Brak ne rješava postojeće probleme

"Bila sam u braku i razvela se dvaput. Sve što mogu reći jest da se ljudi ne mijenjaju i da će stvari oko kojih se svađate sada vjerojatno ostati predmet svađa i nakon vjenčanja. Jednom kad ste u braku, pojavit će se i novi razlozi za sukob, ovisno o vašem odnosu. Svađala sam se oko novca, kućanskih poslova, komunikacije, iskrenosti...", rekla je jedna žena. "Ako se nadate da će svađe prestati nakon vjenčanja, vjerojatno se ne biste trebali udati za tu osobu. Ili ako to ipak učinite, nemojte očekivati da će se išta promijeniti."

8. Vječna borba s prljavim hlačama

"Prije braka: 'Zašto, pobogu, ostavljaš prljave hlače pored košare za rublje?' Nakon braka: 'Zašto, pobogu, JOŠ UVIJEK ostavljaš prljave hlače PORED košare za rublje?!' Nekako smo izdržali već 10 godina", priznala je jedna od njih.

9. Spas u terapiji

"Naše svađe bile su iste i prije i poslije braka. Nesporazumi, neizgovorena očekivanja koja nismo ispunjavali, frustracije i zamjeranje zbog loše komunikacije. Bili smo na rubu razvoda. Konačno smo potražili pomoć i otišli na bračnu terapiju, što je nevjerojatno pomoglo našem odnosu. Oboje smo shvatili da moramo individualno raditi na sebi. To nam je spasilo i promijenilo brak", zaključila je jedna žena.

Kao što se vidi iz ovih iskustava, brak ne djeluje kao čarobni štapić koji briše probleme. Dok kod nekih parova osjećaj sigurnosti smanji tenzije i sitne svađe, kod drugih stari problemi samo eskaliraju, a često se pojave i novi. Ključ se, čini se, uvijek krije u iskrenoj komunikaciji, međusobnom razumijevanju i spremnosti na zajednički rad – bilo prije ili poslije vjenčanja.

